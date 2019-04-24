Kadın derneklerinden güçbirliği mesajı

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Altay ve üyelerinin ziyareti ile yeni işbirliklerinin doğacağını ifade eden İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, kadınların bir arada olmasıyla güçlerine güç katabileceğini söyledi. Çeşitli çalıştayların yapılması ve birlikte hareket edilmesiyle daha verimli sonuçlar alınacağına dikkat çeken Serter, “El ele verirsek kadınları güçlendirebiliriz” diye konuştu.

KAİSDER Yönetim Kurulu Başkanı Göknur Altay ziyaretten ve güler yüzlü karşılamadan çok memnun kaldıkları dile getirerek, “Değerli İZİKAD’lıları yakından tanıma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz.Gösterilen ilgi ve bilgilendirmeler için çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Görüşme sonucunda İZİKAD burs fon kaynağı olan Gülence kızlarından KAİSDER adına bağış yapıp takdimi gerçekleştirdiler.

İZİKAD ile ilgili son gelişmeleri KAİSDER üyeleri ile paylaşan Başkan Huriye Serter, geçtiğimiz günlerde İZİKAD’ın Birleşmiş Milletler Global Compact üyesi olduğunu söyledi. İZİKAD olarak İzmir’de bunu yapan ilk kadın sivil toplum kuruluşu olduklarını vurgulayan Serter, “Kadının güçlendirilmesi için prensipler var, onlara imzacı olduk. İzmir’de bunu yapan ilk kadın sivil toplum kuruluşuyuz. Aynı zamanda derneğimize ISO 9001 belgesini aldık. Artık bundan sonra kurumsallaşmaya gidiyoruz. Gelecekte ben ya da benim yönetim kurulum olmasa da kimin ne yapacağı artık adım adım belirlenmiş durumda. İZİKAD’ı bu şekilde sürdürülebilir bir dernek olarak yürütmeye çalışıyoruz”dedi.