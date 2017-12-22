Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ÖSYM KKTC Subaru XV
Zeytinde büyük hedef
İhracatta büyük hedef
Mandalinalı sütlaç yaptı
Mandalinalı sütlaç yaptı
Doğalgaz rekabeti artıyor
Doğalgaz rekabeti artıyor
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
AB'den 'Bitcoin' uyarısı
Girişimciye destekte rakipsiz
Girişimciye destekte rakipsiz

"Kadın elinin değdiği her şey güzeldir"

- AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Taşkesenlioğlu: - "Kadının elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 bin. Amacımız Erzurum'un gelişmesi ve kadınların hem istihdam olanaklarını hem de girişimci sayısını artırmak" - Erzurum Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü İlbaş: - "Amacımız kadın istihdamına dair bir hedef koyup bu hedefe adım adım yaklaşmak"

ERZURUM (AA) - AK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, "Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 bin. Amacımız Erzurum'un gelişmesi ve kadınların hem istihdam olanaklarını hem de girişimci sayısını artırmak." dedi.

Erzurum Valiliği ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce Atatürk Üniversitesinde, "Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri, Erzurum Örneği" konulu çalıştay düzenlendi.

Zehra Taşkesenlioğlu, burada yaptığı konuşmada, kadın girişimciliği ve istihdamını Erzurum'daki sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler ile ele aldıklarını belirterek, "Artık büyümeyi sadece toprak genişliği olarak değil, ekonomik sosyal ve siyasal anlamda da gerçekleştiriyor olmak lazım ancak o zaman bir toplumun 22. yüzyılda pekişmesinden ve arzu ettiğimiz gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasından bahsedebiliriz." diye konuştu.

Kadın istihdamının önündeki engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin çeşitli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Taşkesenlioğlu, söz konusu çalıştaydan çıkacak sonuca göre girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Taşkesenlioğlu, AK Parti hükümetinin kadın istihdamı alanında önemli çalışmalar yaptığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadın elinin değdiği her şey güzeldir. Türkiye'de kadınlar tarafından yönetilen şirket sayısı 500 bin. Amacımız Erzurum'un gelişmesi ve kadınların hem istihdam olanaklarını hem de girişimci sayısını artırmak. 2002 yılında Dünya Bankasının her sene yayımladığı 'iş yapma kolaylığı' raporunda Türkiye dünyada 148 ülke içinde 88. sıradaydı ama AK Parti hükümetinden sonra Türkiye şu anda 60. sırada. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ öncülüğünde kurulan ekiple de Türkiye'de iş yapma kolaylığı endeksinde devletimiz önümüzdeki 5 sene içinde 20. sıraya girmeyi hedefliyor."

Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş da çalıştayda hem teorik hem de pratik anlamda kadın istihdamına yönelik çözüm önerileri belirleneceğini aktardı.

Çalıştaydan çıkacak raporun ilgili bakanlıklara gönderileceğini anlatan İlbaş, "Amacımız kadın istihdamına dair bir hedef koyup, bu hedefe adım adım yaklaşmak. Aynı zamanda özellikle hükümetimizin yatırım ve girişimcilik alanında sürdürmüş olduğu pozitif ayrıcalıklardan faydalanarak öncelikle kente katkı sunarak göçün durdurulması ve ülke ekonomisinin gelişmesini sağlamak." şeklinde konuştu.

Çok sayıda katılımcının olduğu çalıştayda, kadın istihdamının önündeki engeller ve bu sorunların çözümüne ilişkin öneriler üzerinde duruldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aile Sosyal Politikalar İl MüdürlüğüAK Parti Ekonomi İşleri Başkan Yardımcısı Ve Erzurum Milletvekili Zehra TaşkesenlioğluErzurum ValiliğiKadın ÇalıştayıKadın İstihdamının Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5