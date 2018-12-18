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Kadın girişimci arazisini "güneş tarlası"na çevirdi

- Güneşli gün sayısının en fazla olduğu kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da, girişimci Sema Güllüoğlu, arazisine bir megavat elektrik üretim gücüne sahip GES kurdu - Girişimci Sema Güllüoğlu: - "Babamdan kalan taşlık araziyi ekip biçemiyorduk. Güneş enerjisi tarlası olarak değerlendirdik, çocuklarımıza ileride bir yatırım olsun diye bu santrali kurduk"

Kadın girişimci arazisini
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ŞANLIURFA (AA) - MEHMET FATİH ASLAN - Şanlıurfalı girişimci Sema Güllüoğlu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteği sayesinde güneş enerjisi santrali (GES) kurdu.

Merkez Haliliye ilçesi Nokta Mahallesi'ndeki babasından miras kalan 20 dönüm taşlık araziyi değerlendirmek isteyen 4 çocuk annesi Güllüoğlu (59), GES kurmak için TKDK Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında hibe desteğine başvuruda bulundu.

Başvurusunun onaylanmasıyla araziye bir megavat elektrik üretim gücüne sahip GES kuran Güllüoğlu, ürettiği elektriği şehir şebekesine vererek hem ekilemeyen araziyi değerlendirdi hem ekonomiye katkı sağladı.

Girişimci Güllüoğlu, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın güneşli gün sayısının çok yüksek olduğunu, bu nedenle güneş enerjisine yatırım yapma kararı aldığını söyledi.

Şanlıurfa'da genelde güneşin sıcağından şikayet edildiğini ancak güneşi kazanca dönüştürdüğünü anlatan Güllüoğlu, "Babamdan kalan taşlık araziyi ekip biçemiyorduk. Güneş enerjisi tarlası olarak değerlendirdik, çocuklarımıza ileride bir yatırım olsun diye bu santrali kurduk. İnşallah bu tesis sayesinde çocuklarıma daha güzel bir imkan sunmuş olacağım." dedi.

- "Kadınlara tavsiye ediyorum"

Güllüoğlu, kurdukları GES'in yaklaşık 1,5 milyon dolara mal olduğunu aktararak, yaklaşık 7 yılda tesisin kendini amorti edeceğini dile getirdi.

Güneş enerjisi üretimi konusunda daha çok erkeklerin yatırım yaptığını anlatan Güllüoğlu, "Bu tür yatırımları yapmada biraz geciktik ama bu tesisin bütün kadın girişimcilere örnek olmasını istiyorum. Kadınlar devletten destek alarak rahatlıkla bu tür yatırımları yapabilirler. Ben bu konuda bütün kadınlara tavsiyede bulunuyorum" diye konuştu.

TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü Proje Başvuru Birim Amiri İbrahim Aksoy da ilk kez bir kadının GES konusunda yatırım için kendilerine başvurduğunu ifade etti.

Bir kadın tarafından hayata geçirilen yatırıma destek verdikleri için mutlu olduklarını belirten Aksoy, "Sema Hanım bu alana kadınların da yatırım yapabileceğini kanıtlamış oldu. Bu alana daha çok yatırım yapılması için örnek olduğunu düşünüyorum. Kendisine 1 milyon lira civarında hibe desteği sağlandı." dedi.

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