"Kadın Girişimci Yönetici Okulu" Şanlıurfa'da mezunlarını verdi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) "Kadın Girişimci Yönetici Okulu"nun Şanlıurfa'da düzenlediği eğitim programı, mezunlarını verdi.

Garanti bankası açıklamasına göre, Garanti Bankası ve BÜYEM’in Şanlıurfa’da, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (SUTSO) iş birliğiyle düzenlediği Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nun mezunları sertifikalarını aldı.

SUTSO’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 1 ay süren eğitimlerde, kadın girişimcilerin, işletmelerinin sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyduğu bilgi birikimini ve vizyonu geliştirmek hedeflendi. Eğitimi tamamlayan kadın girişimcilere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Açıklamada konuyla ilgili değerlendirmelerine yer verilen Garanti Bankası KOBİ Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, Türkiye’nin ekonomik hedeflerine ulaşması ve toplumsal refahın artması için kadının iş gücüne ve ekonomiye katılımının desteklenmesi gerektiğine inandıklarını belirterek, "Bu farkındalıkla 2006 yılında girişimci kadınları farklı segmentte değerlendiren ilk banka olduk. Uzun yıllardır devam ettiğimiz kadın girişimcilere yönelik çalışmalarımızı; finansman, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olmak üzere 4 temel alanda yoğunlaştırıyoruz. Eğitim alanında Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’yle 2012’de başlattığımız Kadın Girişimci Yönetici Okulu projesiyle, il il gezerek girişimci kadınlara sürdürülebilir şirket yönetimi üzerine ücretsiz eğitim veriyoruz. Kadın girişimcilerin mesleki donanımını ve iş hayatındaki varlığını güçlendirmeyi, kalıcı ve sürdürülebilir kılmayı en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Onaran, "Garanti olarak, buradaki eğitimlerin etkisini ölçümleyen çalışmalar yaptık ve çarpıcı sonuçlar elde ettik. Eğitimlere katılan girişimcilerin yüzde 76’sı işlerinde büyüme sağlarken yüzde 40’ı yeni iş bağlantıları kurdu, yüzde 84’ü ise diğer kadınları cesaretlendirdi. Dolayısıyla, bugüne kadar 2 binden fazla kişiye ulaştığımız projenin 22'nci durağı olan Şanlıurfa eğitimlerinin kadın girişimciler açısından önemli faydalar sağlayacağına, öğrendiklerinin hem iş hayatında hem de çevresinde fark yatacağına inanıyoruz. Şanlıurfa’nın ekonomisine ve istihdamına değer katacağına inandığımız kadın girişimcilerin sertifikalarını vermekten mutluluk duyuyoruz." bilgilerini verdi.







- "Kadınların iş hayatında yer almasından mutluluk duyuyoruz"





BÜYEM Merkez Müdürü Dr. Tamer Atabarut ise sosyal sorumluluk projesi olan Kadın Girişimci Yönetici Okulu kapsamındaki eğitimlerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurucu ortaklarının yanı sıra yönetiminde çalışan ikinci ve üçüncü kuşak kadın girişimcilere de ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, "Günümüzde işletmelerin uzun ömürlü olabilmesi ve kurumsallaşma yolunda doğru adımlar atabilmesi, ancak ‘stratejik yönetim felsefesi’ odaklı bir anlayışla gerçekleşebilir. Kadın Girişimci Yönetici Okulu’nda verdiğimiz eğitimlerin, ‘iş geliştirme’ yaklaşımını kadın girişimcilere şirket kültürü olarak benimsetmesini, aynı zamanda ‘kurumsal ve uzun ömürlü’ işletmelere zemin yaratmasını amaçlıyoruz. Kadın girişimcilerimize vizyoner bir kimlik sağlayan eğitimlerin, katılımcıların yönetsel ve kişisel becerilerini geliştirirken, bilgi düzeyini de artırdığını gözlemliyoruz.” değerlendirmelerini yaptı.



Törende söz alan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demirkol, "Kadınların iş hayatında yer almasından mutluluk duyuyoruz. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için kadınların potansiyelini değerlendirmeliyiz. Biz her zaman, kadın girişimcilerin yanındayız." diye konuştu.