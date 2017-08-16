Kadın işçilerin çilek tarlasında fide mesaisi

ANTALYA (AA) - YUNUS UĞUR - Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olan Gazipaşa'da, çilek tarlalarında çalışan kadınlar 45 derece sıcaklık ve yüksek nem altında çilek fidesi üretiyorlar.

Yaklaşık 10 bin dekarlık alan ile Türkiye'nin çilek üretim merkezlerinden biri olan Gazipaşa'da, kadın işçiler yaz sıcağına rağmen çalışmaya devam ediyorlar.

Kadınlar 45 dereceyi bulan sıcaklık ve yüksek neme karşın çilek fidelerini toprakla buluşturmak için çaba harcıyorlar.

- "Ev hanımları ve üniversite öğrencileri fide üretiyor"

Gazipaşa Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun çilek onarım, bakım ve fide döneminin başladığını belirterek, üreticilerin çilek fidesi yetiştirmeye başladığını söyledi.

İlçede yaklaşık 10 bin dekarlık alanda çilek üretimi yapıldığını dile getiren Çelik, "Geçen yıl ekilen çileklerden çıkan kollardan fide üretimi yapılıyor. Bölgemizde de bu işi genellikle aile bütçelerine katkı olması için ev hanımları ve üniversite öğrencileri yapıyorlar. " diye konuştu.

Çelik, ilçede 12 ay boyunca çilek yetiştiğini dile getirerek, en büyük sıkıntılarının yeterli devlet desteği alamamak olduğunu, biraz daha destek almaları durumunda daha çok işçi istihdam edebileceklerini dile getirdi.

- "Bir ayda 500 bin fide üreteceğiz"

Üretici Osman Sönmez de çilek fidesi üretimi için 35 kadın işçi istihdam ettiğini vurgulayarak, fide üretiminin yaklaşık bir ay süreceğini belirtti.

Hem kendi fide ihtiyacını karşıladığını hem de diğer üreticilere fide sattığını ifade eden Sönmez, "Tarlada, 35 tane bayan elemanımız var. Bunların içinde üniversite öğrencilerimizde var. Çilek şu anda burada çalışan öğrencilerin ceplerine katacağı harçlığa katkı sağlıyor. Günlük 50 lira yevmiye ile yaklaşık bir ayda 500 bin fide üretimi yapacağız. 200 bin fideyi kendimiz ekeceğiz, 300 bin fide ise diğer üreticilere satılacak.” dedi.

- "Kışın yağmurla yazın sıcakla mücadele ediyoruz"

Ev hanımı Ayşe Toklu (41) ise sürekli çilek tarlasında yevmiye alarak çalıştığını söyledi. Lisede okuyan bir kızı ve Diyarbakır'da askerlik görevini yapan oğlu olduğunu anlatan Toklu, "Kışın yağmurla yazın sıcakla mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımla beraber, yaz kış demeden çalışıyoruz. Aldığımız yevmiye yetiyor. Ancak devletten günlük sigorta başlatmasını istiyorum. Başımıza bir şey gelse sigortalı olmadığımız için derdimizi çeken olmaz." diye konuştu.

İşçi Halide Sorguç (48), çocuklarının ihtiyaçları için 45 derece sıcakta çalıştığını vurguladı. Kazandığı parayla çocuklarını okuttuğunu ifade eden Sorguç, "İki çocuğum var. Biri üniversitede biri de lisede okuyor. Onların ihtiyaçları için çalışıyorum." dedi.

Dumlupınar Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Tuğçe Sönmez (21) ailesine yük olmamak için çilek tarlasında çalıştığını söyledi. Yaz aylarında çilek tarlasında çalışarak okul ihtiyaçlarını karşıladığını dile getiren Sönmez, "Eylül ayının başına kadar tarlada çalışacağım. Eylül ayının ilk haftası da ekime geçeceğiz. Ondan sonra da zaten okulum açılacak. " ifadelerini kullandı. Sönmez, günlük 50 lira yevmiye aldığını sözlerine ekledi.











