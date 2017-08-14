Kadın işçiyi öldürdükten sonra intihar etmek istedi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde tuğla fabrikasında çalışan kadın işçiyi pompalı tüfekle öldüren kişi intihar girişiminde bulundu.
Alınan bilgiye göre, tuğla fabrikasında çalışan 41 yaşındaki Döndü Açıkgöz ile fabrikaya gelen A.K. (50) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Açıkgöz'e ateş etti. Açıkgöz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından zanlı, pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu. Polis, yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarına rağmen pompalı tüfeği bırakmayan A.K'ye müdahale etti. Tüfeği alınan zanlı emniyete götürüldü.
Açıkgöz'ün cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.