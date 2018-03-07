Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

"Kadın katılımı olmadan tek kanatlı uçamayız"

- Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Boyner: - "Toplum olarak kadınların yaşamın her alanına eşit katılımı olmadan, tek kanatlı kuş misali, uçamayız" - "18 yaşından küçük herkes çocuktur. Çocukların büyüme hakkı vardır ve çocukların büyüme hakkı tıpkı bedenleri gibi kutsal ve dokunulmazdır"

İSTANBUL (AA) - Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Toplum olarak kadınların yaşamın her alanına eşit katılımı olmadan, tek kanatlı kuş misali, uçamayız." ifadelerini kullandı

Boyner, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin bu yıl, 18 yaşından küçük yüzlerce çocuğun hamile bırakılması, zorla evlendirilmesi haberleriyle sarsıldığını belirtti.

Kadınların hayatları ve bedenleri üzerinde kurulan baskı yetmezmiş gibi bir de çocukların bedenlerine ulaşan taciz ve tecavüz haberlerinin toplumu derinden yaraladığını aktaran Boyner, 2009 yılından bu yana her yıl kamuoyunda farkındalık yaratacak bir Kadınlar Günü kampanyasına imza atan Boyner Grup'un bu yıl, "kadına yönelik ayrımcılık" ve "kız çocuklarının büyüme hakkı"na dikkati çektiğini vurguladı.


- Kadın-erkek eşitliğinin tesisi

Ümit Boyner, eğitimde, ekonomide, istihdamda, siyasette ve hayatın tüm alanlarındaki karar süreçlerinde nüfusunun yarısına diğer yarısından farklı haklar ve uygulamalar sunan bir toplumun gelişme ve ilerlemesinden bahsetmenin mümkün olmadığını dile getirerek, "Toplum olarak kadınların yaşamın her alanına eşit katılımı olmadan, tek kanatlı kuş misali, uçamayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşırken toplumsal cinsiyet eşitliği meselesi ülkemizin demokrasi, adalet ve haklar alanındaki ana sorun maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Toplumda refahın tabana yayılmasının, kapsayıcı bir ekonomik büyüme ve toplumsal gelişimin gerçekleşebilmesi için hayatın her alanında kadın-erkek eşitliğini tesis etmenin bir zorunluluk olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- "15 yaşından küçük herkes çocuktur"


Hastanelere ulaşan hamile veya doğum yapan kız çocuğu sayısının ulaştığı boyutun ve bu durum karşısındaki kayıtsızlığın son derece sarsıcı ve korkutucu olduğunu belirten Boyner, "İnsanların evrensel haklarından hareketle, toplum olarak 'tartışılmaz' kabul etmemiz gereken konular olduğuna inanıyoruz. 18 yaşından küçük herkes çocuktur. Çocukların büyüme hakkı vardır ve çocukların büyüme hakkı tıpkı bedenleri gibi kutsal ve dokunulmazdır. Her çocuğun oyunla, eğitimle, bilimle, sporla, kültürle ve sanatla büyümeye hakkı vardır. Biz büyüklerin görevi ise dokunulmaz ve kutsal olan bu hakkı ne pahasına olursa olsun korumak, bu hakkı çocuklarımıza verebilmektir." açıklamasında bulundu.

Türkiye'de 18 yaşından küçük çocuklara taciz ve tecavüz vakalarında verilecek cezalardaki yaş düzenlemesi, 18 yaşından küçük çocukların evlendirilebilmesi ve bunun açık bir suç teşkil etmesi gibi konuların hala tartışıldığına işaret eden Boyner, "Tüm çocuklar hayallerini, masumiyetlerini ve çocukluklarını koruyarak büyüyebilmeli. Bu konuların bilhassa kız çocukları özelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin başlangıcı, kimi durumlarda ise kaybedildiği nokta olduğunu düşünüyorum." yorumunu yaptı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Boyner GrupÜmit Boyner
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5