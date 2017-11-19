Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi kuzey kore Belarus Zeki Ziya Sözen Nota
Kışlık bakım uyarısı
Kış bakımı uyarısı
Zeytin ağacı tartışması
Zeytin ağacı tartışması
Başkentte gece seferi
Başkentte gece seferi
Çareyi Türkiye'de buldu
Çareyi Türkiye'de buldu
Boza üretimi başladı
Boza üretimi başladı

Kadın kursiyerler okulun ısı yalıtımını yaptı

Aksaray Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve ısı yalıtım firması arasında imzalanan protokol kapsamında 8 kadın kursiyer, 2 metrelik inşaat iskelesine çıkarak malalarla okulun duvarlarına ısı yalıtımı yaptı.

Kadın kursiyerler okulun ısı yalıtımını yaptı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da kadın istihdamını ve kadının iş gücüne katılım oranını arttırmak amacıyla açılan kurs kapsamında aralarında ev kadını ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu 8 kadın kursiyer, ilkokulun ısı yalıtımını yaptı.

Aksaray Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü ve ısı yalıtım yapan firma arasında imzalanan "Kadınların İstihdamı ve Mesleki Eğitimi İşbirliği Protokolü" kapsamında 8 kadın kursiyer, Çiftlik Mahallesi'nde bulunan Güller Ceylan Acar İlkokulunda 4 gün boyunca çalıştı.

Yalıtım malzemeleriyle harç yapıp, 2 metrelik inşaat iskelesine çıkan kadınlar, malalarla okulun duvarlarına yalıtım yaptı.

"Kadının elinin değdiği yerde bir güzellik, incelik çıkıyor"

Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "milli seferberlik" çağrısı doğrultusunda kadın istihdamının arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Valilik ve ilgili müdürlüklerle iş birliği içinde kurslar düzenlendiğini ifade eden Yazgı, şunları kaydetti:

"Milli seferberlik çağrısı kapsamında ilimizde istihdamı arttırmaya yönelik meslek edindirme kursları açıyoruz. Isı yalıtım kursunu da kendi işini kurmak isteyen kadınlar için açtık. Hem boya hem de yalıtım konusunda bir okulumuzda yapılan çalışmayla kadınların bu konuda ne kadar uzman olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kadının elinin değdiği yerde bir güzellik, incelik çıkıyor.

Özellikle kadınlara açılan kurslarla 2023 hedefi olan kadın istihdamını yüzde 43'lere kadar çıkarabilmeyi amaçlıyoruz."

İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş da kadınların kurs aracılığıyla ev ekonomilerine önemli katkıda bulunacaklarını ifade ederek, genelde aşçılık ve benzer kurslarla anılan kadınların yalıtım alanında alacağı eğitimle kamu ve özel sektörde istihdam sahibi olabileceklerini kaydetti.

İş kadını Aysun Akkurt da kadınların iş hayatının her kolunda olması gerektiğini dile getirerek, "Bundan sonra 8 projeyi daha kadınlarımızla hayata geçireceğiz. Evde oturan, çalışamayacak durumda olan, engelli kadınlara varıncaya kadar kadın istihdamını arttırmayı istiyoruz. Evde oturan kadınlardan ihracat yapan kadınlar çıkarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Fatma Boran da daha önce evde oturup yalnızca ev işleriyle ilgilendiğini belirterek, kurs sayesinde işte uzmanlaşıp kendi işini kurmayı amaçladığını anlattı.

Muhabir: Turan Kazak

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AksarayAksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgıısı YalıtımİŞKUR İl Müdürü Mahmut AkkuşKadın IstihdamıTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5