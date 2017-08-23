Kadın öğretmen ve öğrencilerin darbedildiği iddiası

KAHRAMANMARAŞ(AA) - Kahramanmaraş'ta lise pansiyonundaki öğrencilere sözlü sarkıntılık yaptığı belirtilen alkollü 5 kişilik grubun, nöbetçi matematik öğretmeni ile 2 öğrenciyi darbetmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de iddiaya göre, 17 Ağustos'ta akşam piknik alanında alkol alan ve aralarında bir milli güreşçinin de bulunduğu belirtilen 5 kişi, piknik alanına yakın olan Göksun Fen Lisesine gelip öğrencilere laf atmaya başladı. Bu sırada pansiyonda 12'nci sınıf öğrencilerine YGS ve LYS'ye hazırlık için yaz kursu dersi veren matematik öğretmeni Özgen Adıyeke sesler üzerine dışarı çıktı.

Okulun içine giren ve sarhoş oldukları öne sürülen gençler, öğretmeni ve öğrencileri darbetti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Hastaneye kaldırılan öğretmenin uğradığı saldırı sonucu kafası, yüzü, kolları ve vücudunun değişik yerlerinde darp izleri olduğu tespit edildi. 2 öğrencinin de çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlendi.

Kadın öğretmen ve 2 öğrencinin uğradığı saldırı okulun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Okula girip kadın öğretmen ve 2 öğrencinin dövülmesi üzerine soruşturma başlatılırken bazı öğrenci velilerinin cumhuriyet savcılığına gidip şikayetçi oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişi savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

- "En ağır şekilde kınıyorum"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göksun Fen Lisesinde meydana gelen olayın üzüntü verici olduğunu söyledi.

Başlarında öğretmenlerinin yer aldığı bir yetiştirme yurtlarının bulunduğunu anımsatan Akkurt, "Perşembe günü akşam saatlerinde bir grup alkol almış gencin okul bahçesine girdiği ve orada bir arbede yaşandığı ile ilgili olarak bir bilgimiz var. Bu bilgiye bağlı olarak konu cumhuriyet savcılığına intikal etmiştir. Şu anda konuyla ilgili olarak soruşturma devam etmektedir." dedi.

Eğitim yuvasına yapılmış olan bu fiili müdahalenin hem Kahramanmaraş'a hem de Göksun'a yakışmadığını dile getiren Akkurt, şunları kaydetti:

"Bu türden eylemde bulunan insanların tavırlarını, davranışlarını mutlaka yeniden değerlendirmelerini ve yakışmayan bu tavırlardan uzak durmalarını öneriyorum. Öğretmenimize yapılan bu fiil de cumhuriyet savcılığının değerlendirmelerinden sonra net olarak ortaya çıkacaktır, en ağır şekilde kınadığımı ifade etmek istiyorum."



