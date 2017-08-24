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Kadın öğretmen ve öğrencilerin darp edildiği iddiası

- Kahramanmaraş'ta okul pansiyonundaki nöbetçi kadın öğretmen ile iki öğrenciyi darp ettikleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı

Kadın öğretmen ve öğrencilerin darp edildiği iddiası

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta lise pansiyonundaki öğrencilere sözlü sarkıntılık yaptığı belirtilen ve nöbetçi matematik öğretmeni ile iki öğrenciyi darp ettikleri için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de iddiaya göre, 17 Ağustos'ta akşam piknik alanında alkol alan ve aralarında bir milli güreşçinin de bulunduğu belirtilen 5 kişi, piknik alanına yakın olan Göksun Fen Lisesine gelip öğrencilere laf atmaya başladı.

Bu sırada pansiyonda 12'nci sınıf öğrencilerine YGS ve LYS'ye hazırlık için yaz kursu veren matematik öğretmeni Özgen Adıyeke sesler üzerine dışarı çıktı.

Okulun içine giren ve sarhoş oldukları öne sürülen gençler, öğretmeni ve öğrencileri darp etti.

Bu kapsamda gözaltına alınan ve ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında Göksun Cumhuriyet Başsavcılığınca tekrar yakalama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından ekipler, şüpheliler Cengizhan Ö. (18) Oğuz Kaan K. (18) Murat D. (19) ve A.Ö. gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından Elazığ'a gittiği belirtilen diğer zanlı Abdulkerim G. burada gözaltına alındı. Şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.


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