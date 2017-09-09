Kadın şoför ekmeğini yollarda kazanıyor

UŞAK (AA) - AYTUĞ CAN SENCAR - Küçük yaşta babasından araba kullanmayı öğrenen ve okul servislerinde öğrenci taşıyarak mesleğe başlayan Hülya Demir, 17 yıldır tur otobüslerinde şoförlük yaparak geçimini sağlıyor.

Almanya'nın Solingen kentinde dünyaya gelen ancak 10 yaşında ailesiyle Uşak'a dönüş yapan Hülya Demir (43), çocukluk hayali şoförlük mesleğini yapmak için 18 yaşında B sınıfı ehliyet aldı.

Eşinden ayrıldıktan sonra arabalara olan ilgisini mesleğe dönüştüren Demir, bir süre okul servislerinde şoförlük yaptı. Ardından E sınıfı ehliyet alan Demir, ikiz kızlarının daha iyi yaşam sürmeleri için yaklaşık 17 yıldır tur otobüslerinde direksiyon sallıyor.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerini süsleyen şoförlük mesleğini çok sevdiğini söyledi.

Babasından küçük yaşta direksiyon eğitimi aldığını,16 yaşında otomobil kullanmayı öğrendiğini aktaran Hülya Demir, "İkiz kızlarımın 2000 yılında anaokuluna başlamasının ardından ekonomik nedenlerle çalışmam gerekti, bu yüzden okul servislerinde öğrenci taşımaya başladım." dedi.

Uzun yıllar turizm şirketlerinde tur otobüslerinde şoförlük yaptığını, bir süredir Uşak'tan Kütahya Zafer Hava Limanı'na yolcu taşıdığını ifade eden Demir, hafta sonları ise turizm sektöründe faaliyet gösteren otobüslerde direksiyon başına geçtiğini dile getirdi.

- "Kızlarım benimle gurur duyuyor"

Şoförlük mesleğinin zorluklarının kendisini yıldırmadığını, araç kullanmayı çok sevdiğini belirten Demir, "Şoförlük zor bir iş ama çok seviyorum. İşimde başarılı başarılı olduğumu düşünüyorum. Yorucu bir meslek, ailenize çok zaman ayıramıyorsunuz, tüm güçlüklere rağmen mesleğime bağlıyım. Ekmeğimi yollarda kazanıyorum, ikiz kızlarım üniversite çağına geldi, ailem benimle gurur duyuyor." diye konuştu.

Bu güne kadar küçük bir maddi hasarlı kazanın dışında önemli bir trafik kazasına karışmadığını söyleyen Hülya Demir, kurallara uyma konusunda hassas olduğunu aktardı.

Kadınların trafikte erkeklerden daha dikkatli olduğuna inancını dile getiren Demir, "Çanakkale, İstanbul, Edirne, Kapadokya, Karadeniz turlarına otobüsle yolcu taşıyorum. Kadın bir şoförle yolculuk yapmak insanlara ilk başta tuhaf geliyor, zamanla alışıyorlar. Benim görevim yolcuları güvenli bir şekilde taşımak. Bunun için gereken her şeyi yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- Tespih merakı dikkat çekiyor

Tespihleri çok sevdiğini, kullandığı araçlarda rengarenk tespihler bulunduğunu ve yolcuların kendisine zaman zaman tespih hediye ettiğini kaydeden Demir, trafikte sürücülerin birbirlerine saygı gösterdiği sürece olumsuzluğun yaşanmayacağını belirtti.

Yollarda kadın sürücülerin artması gerektiğini ifade eden Hülya Demir, şöyle konuştu:

"Kadınlar kendilerine güvensin, hiçbir şekilde ben bu işi yapamam demesin, bence tüm bayanlar bu işi yapabilir. Ben inandığım ve sevdiğim işi yapıyorum, böyle mutlu oluyorum. Kadınlar hangi alanda başarılı olacaklarını düşünüyorlarsa o alanda çalışsınlar çünkü çalışan kadın, ekonomik özgürlüğü olan kadın güçlü olur, ayaklarının üstünde durabilir."