Kadın ve Demokrasi Derneği İzmir Temsilciliği açılış töreni

İZMİR (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Genel Başkanı Sare Aydın Yılmaz, Türkiye'nin hemen yanı başında bulunan Halep'in yangın yerine dönüştürüldüğünü, savaş ve şiddetin mağduru olan kadınların, çocukların güvenliği ve korunmasında destek verici arayışlar içinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Yılmaz, KADEM İzmir Temsilciliğinin açılışı nedeniyle Balçova Termal Tesisleri'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Dolmabahçe ve Kayseri'deki canlı bomba saldırılarında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

KADEM'in 8 Mart 2013'de kurulduğunu, 3 yılı aşkın zamanda önemli işlere imza attıklarını dile getiren Sare Aydın Yılmaz, "İslam üzerine temellenmeyen, kadına değer verdiğini iddia eden bütün bakış açıları, ona sadece bir vitrin malzemesi olarak kıymet vermekte, arka planda ise kadını ancak ekonomik ve nefsani bir meta olarak kullanıp ezmekte ve tüketmektedir. KADEM olarak kullandığımız 'cinsiyet adaleti' kavramı tam da bu adalet anlayışından yola çıkmaktadır. Bu kavram, kadın ve erkeğin birbirini tamamlayan ve dengeleyen iki parça olduğunu ifade eder." diye konuştu.

Her bölgede açılan temsilciliklerle kadın politikalarının geliştirilmesini hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, "Hemen yanı başımızda tel örgülerle sınırı belirlenmiş topraklarda, kadim şehirlerden Halep yangın yerine dönüştürülüyor. Savaş ve şiddetin mağduru olan kadınların, çocukların güvenliği ve korunmasında destek verici arayışlar içinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Anadolu kadınının Çanakkale'de cepheye kağnıyla mermi taşıdığını anımsatan KADEM Genel Başkanı Yılmaz, şöyle devam etti:

"Dün düşmanın süngüsüne göğsünü siper eden, bugün terör saldırıları namlusunun karşısında şehadet şerbeti içen bu ülke kadınlarının hakkı ödenemez. Srebrenitsa katliamından sonra oradaki mazlumlara kapılarını açan Türkiye, çok yakın tarihimizde 15 Temmuz'da demokrasi destanını yazan kahraman kadınlarımız, bugün de Halep'li kardeşleri için insanlık destanı yazacak."

- Sümeyye Erdoğan Bayraktar

KADEM Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadını güçlendirmek adına ortak bir meselelerinin olduğunu belirterek, "Fakat bu arada yerel farklıları da dikkate alarak ve zenginlikleri de korumaya çalışarak ortak bir dil geliştirmenin çabasındayız. Şimdiye kadar tek bakış açısına hapsolmuş kadın meselesini çoğulcu bir yaklaşımla ele almaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KADEM olarak kadın söyleminin demokratikleşmesine öncülük ettiklerine işaret eden Bayraktar, şöyle konuştu.

"Kadın konulu tartışmalara yeni açılım getirdik. Kadınlar lehine pek çok konuya biz sahip çıktık. Uluslararası platformda insanların dikkatine adaleti sunan bir vizyon ortaya koyduk. 'Cinsiyet adaleti' kavramının artık uluslararası toplantılarda kullanıldığını görüyoruz. Adaletin olmadığı bir cinsiyet eşitliğinin kadınlarımızın meselelerini çözmediğini artık biliyoruz. Toplumumuzda aile içinde pek çok sorumluluk üstlenen kadının yükü hafifletilmediği sürece, iş hayatında sadece daha fazla performans göstermesini gerektirecek adaletten uzak bir sistem içinde yaşadığımız bir hakikattir. Sosyal hayatın her alanında var olması gereken kadın, özel şartları dikkate alınarak adaletli iş bölümüne kavuşmalıdır."

Kadın meselesini her şeyden önce insanlık meselesi olarak gördüklerini vurgulayan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadın ve erkeğin yaratılıştan gelen özelliklerinin dikkate alınarak adil bir sosyal düzen oluşturulmasını amaçladıklarını ifade etti.

"Adalet" kavramını bireysel hayatta olduğu kadar aile hayatında ve uluslararası kurumlarda da vazgeçilmez bir ilke olarak gördüklerine dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Fakat ne yazık ki adil bir düzen içinde yaşamadığımız, her gün soluduğumuz havaya kan kokusu karıştıran şiddet ve savaş haberlerinden görülüyor. İşte Halep'te akan kan, dökülen gözyaşı, çekilen acı yüreklerimizi dağlıyor. Adil bir dünya olsaydı, yaşadığımız yerkürede böyle manzaralar görmezdik. Ne yazık ki bu adaletsiz politikaların en büyük sıkıntısını kadınlar ve çocuklar çekiyor. Dün Halep'in sokaklarında oynayan çocuklar, bugün ne yazık ki yetimhanelerde. Dün gündelik hayatında huzur içinde yaşayan kadınlar, bugün birçok tehlike ile karşı karşıya. Dün kurulu düzen, bugün darmadağın."

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin öldürülmesi

KADEM üyelerinin hafta sonu Cilvegözü Sınır Kapısı'nda Halep'ten gelen savaş mağdurlarını karşıladığını anlatan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Anlattıkları manzaralar bir yandan yüreğimizi burkarken, bir yandan da Türkiye'nin dostluğu adına kalplerimizi ferahlattı. Türkiye'nin arabuluculuğunda açılan insani koridor, ölümle yaşam arasında kalan nice mazluma yol oldu, köprü oldu. Tüm dünyanın sessiz kaldığı bir zamanda insan olmanın asaletini hissettiriyor. Mazlumların sesi olmak, bu dünyada en güzel nam." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin çok boyutlu bir mücadele içinde olduğuna değinen Bayraktar, "Terör canımızı yakıyor. Yakın zamanda asker, polis ve sivil vatandaşlarımızı kaybettik. Tüm şehitlerimize rahmet, yaralılara şifa diliyorum. 15 Temmuz'un yaralarını henüz saramadan ne yazık ki yeni terör dalgalarıyla sarsıldık. En son Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'ni, bir diplomatı terör saldırısında kaybettik. Halkına ve Sayın Büyükelçinin ailesine de başsağlığı diliyorum. Tüm bunlar Türkiye'nin geleceğine kasteden hain pusulardır. Fakat biliyoruz ki karanlıkların sonunda nice güneşler vardır." şeklinde konuştu.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hotar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar ise KADEM'in kadın ve demokrasiyi bir araya getiren bir dernek olduğunu belirtti.

Bir ülkenin coğrafyasının aynı zamanda kaderi olduğunu ifade eden Hotar, Türkiye'nin hassas bir süreçten geçtiğini, bu zor sürecin de birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla aşılabileceğini anlattı.

Halep'te en çok kadın ve çocukların mağdur olduğuna dikkati çeken Nükhet Hotar, KADEM'in de çalışmalarıyla kadınlara destek verdiğini vurguladı.

Türkiye'nin her yerden, herkesin saldırdığı bir dönemi yaşadığını vurgulayan Hotar, bu süreçten güçlenerek çıkılacağını ifade etti.

KADEM İzmir İl Temsilcisi Gamze Suznak Kızılırmak da kadın hareketine yeni bir pencere ve vizyon açan KADEM'in 16'ncı temsilciliği olan İzmir'de başarılı çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından derneğin sembolik açılış kurdelesi kesildi.