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"Kadına İş'te Fırsat Eşitliği Ödülü"ne başvurular başladı

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen "Kadına İş'te Fırsat Eşitliği Ödülü" için başvurular www.istefirsatesitliği.gov.tr adresinden 31 Ocak'a kadar yapılabilecek

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca düzenlenen "Kadına İş'te Fırsat Eşitliği Ödülü" için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kadına İş'te Fırsat Eşitliği Ödülü"nün çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi çalışmaları kapsamında düzenlendiği belirtildi.

Ödül için başvuruların 31 Ocak'a kadar www.istefirsatesitliği.gov.tr adresinde yer alan dijital formlar üzerinden online olarak yapılabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş yerleri, beyanlarını destekleyen her türlü görsel materyali başvurularına ekleyebilecek. Beyanların son bölümüne iş yeri adına başvuruyu yapan ve formu dolduran kişiye ait bilgiler (isim, unvan ve tüm iletişim bilgileri) eklenecek. Küçük Ölçekli İşletmeler ve Büyük Ölçekli İşletmeler için "Özel Sektör İşletmeleri İçin Başvuru Formu" doldurulacak.

Bakanlık, sosyal taraflar ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir akademisyenden oluşan jüri, ödüle layık görülecek iş yerlerini belirleyecek. Ödüller, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belirlenecek tarihte törenle sahiplerine verilecek."

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"Kadına İş'te Fırsat Eşitliği Ödülü"Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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