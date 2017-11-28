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Kadına şiddete dikkati çekmek için koştular

- Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin düzenlediği "Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele" etkinlikleri kapsamında yarışlar yapıldı

Kadına şiddete dikkati çekmek için koştular


GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin (UN Women) düzenlediği "Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele" etkinlikleri kapsamında yarışlar gerçekleştirildi.

Küçükler, yıldızlar ve büyükler olmak üzere üç kategoride düzenlenen yarışlara 315 sporcu katıldı.

Demokrasi Meydanı'ndan başlayan yarışlarda sporcular, Gaziantep Kalesi ve civarını turladıktan sonra tekrar başlangıç noktasına ulaştı. Çekişmeli geçen yarışlarda bazı sporcular, rakiplerinin gerisinde kaldığı için gözyaşlarını tutamadı.

Yarışlar sonunda büyükler kategorisinde Recep Aslan, yıldızlarda İlayda Aynur Girgin, küçüklerde ise kızlarda Fatma Zehra Adıklıoğlu, erkeklerde Abdülkadir Efe Çalışıcı birinci oldu.

Büyükler kategorisinde ipi göğüsleyen Recep Aslan, kadına yönelik şiddete dikkati çekmek amacıyla yarışlara katıldığını söyledi. Recep Aslan, "Artık kadınların acı çekmesini istemiyoruz." diye konuştu.

Kadın futbol ve voleybol takımlarının mücadeleleriyle devam edecek etkinlikler, 1 Aralık Cuma gününe kadar sürecek.

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Atletizm MüsabakalarıGaziantepKadına şiddet
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