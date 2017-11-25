"Kadına yönelik şiddete hayır" yürüyüşü

BOLU/ZONGULDAK (AA) - Bolu ve Zonguldak'ta, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde "şiddete hayır" yürüyüşü yapıldı.

Bolu Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Bolu Belediyesi Bandosu eşliğinde İzzet Baysal Caddesi'nden Anıt Park'a yürüdü.

Yürüyüşe katılan kadınlar "Kadına şiddete dur de", "Kadına şiddet utançtır", "Kadına şiddete sıfır tolerans", "Öfkeni yen, karşımda değil yanımda ol", erkekler ise "Yalnız değilsiniz", "Ellerinizi şiddete değil sevgiye uzatın" yazılı pankartlar taşıdı.

Yürüyüşün ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bolu İl Müdür Vekili Timuçin Esen, Anıt Park'ta bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Esen, burada yaptığı konuşmada, kadınların bir toplumu ayakta tutan en önemli kahramanlar olduğunu dile getirerek, "Yapıları gereği erkeklerden daha az güçlü olan kadınlar her ne olursa olsun şiddeti kesinlikle hak etmemektedir. Bizler kadına yönelik şiddetin her türlü biçimini kınıyor ve dur diyoruz. Cinsiyete dayalı şiddet insan hakları ihlalidir. Bizim medeniyetimizde ve inanç değerlerimizde şiddetin yeri yoktur." şeklinde konuştu.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu da kadınların öfkeye karşı sevginin, çatışmaya karşı uzlaşının, hor görüye karşı hoşgörünün, yıkıma karşı daha iyi olan dönüşümün gücü olduğunu dile getirdi.

Kadınların sahip olduğu bu gücün, dünyanın temel sorunlarından biri olan ayrımcılık ve şiddete karşı en büyük panzehir olduğunu belirten Davarcıoğlu, şunları kaydetti:

"Üzülerek şahit oluyoruz ki, dünyada ve ülkemizde insan hakları konusunda son yıllarda önemli kazanımlar elde edilmesine rağmen ne yazık ki kadına karşı şiddet sürüyor. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın yeryüzünün her neresinde olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız ama özellikle kadına ve çocuğa şiddeti insanlığa ihanet kabul ediyoruz. Kadına yönelik şiddet sadece fiziki olarak değerlendirilemez. Kız çocuklarının okutulmaması, toplumsal yaşamda cinsiyet ayrımcılığı, karar alım sürecinden dışlanma, iş yaşamındaki ekonomik eşitsizlikler ya da kadının evine kapatılması da kadın iradesine, kadın onuruna vurulan prangadır."

Konuşmaların ardından etkinlik sona erdi.

- Zonguldak

Zonguldak'ta, İstasyon Caddesi'nde başlayan yürüyüşte kadınlar, ellerinde pankartlarıyla "Düş peşine eşitsizliğin, ayrımcılığın", "Şiddetin 'aması' olmaz", "Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz", "Kadına şiddet utançtır" şeklinde sloganlar attı.



Yaklaşık 2 kilometre yürüyen kadınlar, daha sonra kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplandı.



Burada kadın cinayetleri nedeniyle hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartı açan kadınlar, fotoğrafların üzerine karanfil bıraktı.



Zonguldak Kadın Platformu adına açıklama yapan Lale Tetik, kadınların dünyanın dört bir yanında toplumsal eşitsizliğe, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal ve aile içi şiddete karşı seslerini yükselttiğini söyledi.



Kadınların geleceğine sahip çıktığını belirten Tetik, şöyle devam etti:

"Cinsiyetçi söylemler kadınların sokakta, kampüslerde, otobüste, metroda tanımadığı erkekler tarafından kıyafetleri bahane edilerek fiziksel şiddete maruz kalmalarına dayanak oluyor. Kadınları söz, yetki ve karar mekanizmalarından dışlayan, toplumdan soyutlayan uygulamalara karşı biz kadınlar tüm renklerimizle, bulunduğumuz her yerde sesimizi yükseltmeye, isyanımızı büyütmeye, buyurduğunuz itaati reddetmeye ve düşlerini kurduğumuz eşit ve özgür yaşamın gerçekleşmesi için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz. Katledilen kadınları unutmayacağız."



Tetik, kadınların örgütlü mücadelesinin önemine vurgu yaparak, kadın cinayetlerini durdurmak, tacize ve tecavüze, haksız tahrik indirimine son vermek, nefret suçlarına "dur" demek ve "Emeğimiz, bedenimiz, kimliğimiz bizimdir." demek için mücadele etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.