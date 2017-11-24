ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle kamu spotu hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 25 Kasım 1999'dan bu yana bu günün Birleşmiş Milletler'e üye birçok ülke ile Türkiye'de de "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" olarak anıldığı belirtildi.

Bu anlamlı günün, tüm vatandaşların, kurumların ve devletin kadına yönelik şiddetin karşısında ve şiddet mağdurunun yanında olduğunu göstermesi adına önem arz ettiğine işaret edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalarını, 'mevzuat düzenlemeleri, farkındalık oluşturma ve zihniyet dönüşümü, koruyucu ve önleyici hizmetler, şiddet mağdurlarının güçlendirilmesi, sağlık hizmetleri, kurumlar arası iş birliği ve politika geliştirme' başlıkları altında, çok boyutlu olarak, tüm tarafların katkısıyla ve kadına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğu inancıyla sürdürmektedir."

- Sporcular "Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir" pankartıyla çıkacak

Bakanlıkça hazırlanan kamu spotunun 25 Kasım haftası boyunca tüm ulusal ve yerel kanallarda gösteriminin sağlanacağının bildirildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, kadına yönelik şiddet konusuna yönelik hazırlanan afiş, broşür ve görsellerin 81 ile dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bakanlığımız ve ilgili kurumlar bünyesinde yapılan etkinliklerin sosyal medya hesaplarımızda paylaşılması ve tüm Bakanlıkların web sitesinde konuya ilişkin bilgilendirmenin yapılması gibi faaliyetler yer almaktadır. Farkındalık artırma faaliyetleri kapsamında, 25 Kasım haftası Cuma hutbesinde 'Kadına yönelik şiddetin ve aile içi şiddetin önlenmesinin önemi' konusu Türkiye genelinde paylaşılmıştır.

Ayrıca AVM ve kent merkezlerine kurulacak stantlarla konuya ilişkin farkındalık yaratılması, Türkiye Basketbol Federasyonu, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu iş birliğiyle hafta sonu yapılacak müsabakalara sporcuların 'Kadına Şiddet İnsanlığa İhanettir' yazılı pankartlar ile çıkması planlanmaktadır. Ayrıca belediyelerle işbirliği içerisinde 81 ilde billboardlarda 'Kadına Şiddet, İnsanlığa İhanettir' temasıyla konuya dikkat çekilecektir."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın himayelerinde 26 Kasım Pazar günü İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı gerçekleştirileceği de kaydedildi.