TUNUS (AA) - ENES CANLI - Arap dünyasındaki kadınlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yayımladıkları mesajlarında, kadına şiddetin tek bir millete ya da bölgeye mahsus olmadığını söz konusu şiddetin dünya genelinde bir gerçek olduğunu belirttiler.

Başkent Tunus'ta kadınlara yönelik şiddete karşı Arap Birliği'ne sunulmak üzere ortak bir mutabakat üzerinde çalışan Arap dünyasından kadınlar, AA muhabirine konuştu.

Tunus Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı Neziha Ubeydi, "Dünyadaki tüm kadınlara mesajım, susmayalım. Sessizliğe yer yok. Yüksek sesle söylemeliyiz ki, bizler şiddete karşıyız. Çünkü şiddet ve çatışma olağan bir durum değil. Barış, istikrar ve karşılıklı saygı ise olağandır. Çatışma ve şiddet kabul edilemez. Bu utanç ortaya çıkarılmalı. Her kadın eğitimi, çalışmayı, kendine ve diğerlerine saygıyı hak ediyor. Kadınlar hakları için mücadele etmeli." dedi.

- "Sadece yasalar yetmez"

Bazı Arap ülkelerinde kadına karşı şiddeti koruyan yasaların bulunduğuna işaret eden Irak Milletvekili İntisar el-Ceburi, bazı ülkelerde ise kadınları koruyan yasalar olmasına rağmen birçok yerde uygulanmadığını dile getirdi.

Irak özelinde kadının şiddete maruz kaldığında yasalar nezdinde sığınabileceği bir yer bulunmadığını aktaran Ceburi, Irak parlamentosunda bu yasanın halen oylanmadığını belirtti.

Küçük yaştaki kız çocuklarının evliliğinin önünde yasal bir engel olmadığını dile getiren Ceburi, bunun kadın hakları konusunda ihlale yol açtığına işaret etti.

Ceburi mesajında şunları kaydetti:

"Sadece yasaların parlamentodan geçmesi yetmez. Kanunlar ve en önemlisi kanunların uygulanması daha da önemli. Bazı ülkeler, kadın haklarını koruma, ayrımcılığa karşı ve çocuk haklarına ilişkin anlaşmalara taraf, ancak bazılarında bunları destekleyen yasalar yok, bazılarında ise yasa var uygulama yok. Buradan kadınlara çağrımız, haklarını ve kendilerini şiddetten koruyan kanunların geçmesi için mücadelelerinde ısrarcı olmaları. Sesleri net ve yüksek olmalı. Tüm dünya kadınları birleşerek, haklarının korunması için kadınların karar mekanizmalarında, iktidarda ve parlamentoda yer almalı. Tek bir ses yetmez, seslerimizi birleştirmeliyiz."

- "Kadına karşı şiddet, bir millete özgü değil"

Kadınlara güçlü olmaları çağrısında bulunan Ürdünlü Kadın Milletvekili Vefa Beni Mustafa da, kadına karşı şiddetin bu çağda tüm sosyoekonomik tabakalarda ve dünya genelinde bir gerçek olduğunu belirtti.

Beni Mustafa, dünya genelinde ortaya çıkan cinsel saldırı skandallarına değinerek, "Cinsel saldırılar hala bir gerçek, belirli bir millete ya da ülkeye özgü değil. Maalesef bu genel bir durum. Ne yazık ki kadınlar, hala, yetenekleri, becerileri, mantığı ve fikirlerinden uzak bir biçimde, suistimal edilmeye çalışılıyor." diye konuştu.

- "Kadına hala bir obje olarak bakılıyor"

Tunus Kadınları Sendikası Başkanı (UNFT) Raziye el-Cerbi ise Tunus'ta kadına karşı her türlü şiddet ve tacizi cezalandırmayı öngören yasa tasarısının temmuz ayında parlamentoda kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Yasanın 2018 yılında hayata geçeceğine işaret eden Cerbi, yasanın iyi niyet taşıdığını ancak tam manasıyla uygulanması halinde amacına hizmet edebileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bizler ne yazık ki kadınlar olarak hala hakaret ve tacize maruz kalıyoruz. Bu durum Arap dünyası veya Afrika'nın değil dünyanın meselesi. Üzülerek belirtmeliyim ki kadına hala bir obje olarak bakılıyor. Dünyadaki kadınlara çağrım, bir araya gelelim ki bize bir obje değil daha ziyade eşit birey olarak bakmalarını sağlayalım. Bu yüzden çalışmalarımızı yoğunlaştırmalı ve vatandaş olarak haklarımızı elde edebilelim."

- "Arap ve dünya kadını, çabasını arttırmalı"

Fas'ın bağımsız anayasal kurumu Ulusal İnsan Hakları Konseyi Temsilcisi Büşra Amravi de, kadının şiddete karşı korunması konusunda ülkesinde halen sorunların yaşandığını belirterek, "Her şeyden önce kadın toplumun yarısı. Kadınlar olmadan demokratik bir toplumdan bahsedemeyiz. Arap ve dünya kadınları çabasını arttırmalı. Arap kadını eşitliğini ve haklarını elde edebilmesi için çok çaba gösterdi. Dünya kadınları olarak haklarımızın sağlanması için adım atmalıyız." ifadelerini kullandı.