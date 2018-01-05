Kadının eve kilitlediği kocası ve çocuklarını itfaiye kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kadının kapıyı kilitleyerek gittiği evde mahsur kalan kocası ve 3 çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2370 Sokak'taki bir apartmanın 7. katındaki dairede yaşayan L.B, kocası M.B. ile kavga etti. Öfkeli kadın eşi ve 3 çocuğunun üzerine kapıyı kilitleyerek evden ayrıldı. Uzun süre evde çocuklarıyla kilitli kalan M.B, eşinin geri dönmemesi üzerine itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerinde gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 7. kattaki dairenin balkonuna merdiven uzatarak baba ve 3 çocuğunu kurtardı.

Sokakta bekletilen ambulanslarda sağlık kontrolünden geçirilen çocuklar bir yakınlarına teslim edilirken, M.B. ise ifadesine başvurulmak üzere Demircikara Polis Merkezine götürüldü.

Polis ekipleri anneye ulaşmaya çalışıyor.