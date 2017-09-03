Kadınlar çikolata üretimini öğreniyor

GİRESUN (AA) - Toplumda dezavantajlı kişiler için uygulanan "Çikolatayla Değişen Hayatlar" Projesiyle kadınlara çikolata üretimi öğretiliyor.

Giresun Sosyal Hizmetleri Destekleme ve Geliştirme Derneğince hayata geçirilen Avrupa Birliği destekli projeyle ihtiyaç sahibi 29 kadın, çikolata yapmanın tüm inceliklerini öğrenerek meslek sahibi olacak.

Kadınların ekonomik kazanç sağlayarak kendi ayakları üzerinde durabilmesinin amaçlandığı projede 7 aylık eğitimin sonuna yaklaşıldı.

Dernek Başkanı Selim Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeyle dezavantajlı kişiler diye tabir ettikleri kişilerin meslek öğrenmelerini sağladıklarını söyledi.

Projede devletten ve kişilerden yardım görmekte olan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesinde olan kişilerin yer aldığını belirten Sağlık, "Yaklaşık 7 aydır burada arkadaşlarımız eğitim alıyor, çikolata yapmayı öğreniyor. Çikolata yapmanın yanında pasta yapmayı da öğreniyorlar. Çok da güzel çikolatalar burada yapıyorlar. Genel olarak butik çikolata daha çok üretiliyor." diye konuştu.

Sağlık, dezavantajlı kişilerin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade ederek eğitim alan kişilerin kendi iş yerlerini de açabilecek niteliğe sahip olduğunu belirtti.

Projede eğitimin ardından sürdürülebilirliğe de önem verdiklerini vurgulayan Sağlık, "Çalışanlar için bir kooperatif kuracağız. Bu kooperatif üretim ve pazarlama kooperatifi olacak. Bu çerçevede aynı mekanda aynı imkanlarda üretimimizi sürdürüp piyasaya arz edeceğiz. Tabii bunun yanında alternatif işler de düşünüyoruz." diye konuştu.

Sağlık, şu anda üretilen çikolataların satışının yasak olduğuna dikkati çekerek, çikolataların genellikle ikram olarak kullanıldığını ifade etti.

İşgücü olarak ekonomiye de projenin katkı sağlayacağını dile getiren Sağlık, işyerlerinin eleman ihtiyaçlarının da karşılanmış olacağını kaydetti.

Proje Koordinatörü Şükriye Yılmaz ise değişik çeşitlerde çikolata ürettiklerini belirterek, "Çikolatanın kıvamına getirilmesi, el ile işlenmesi, içerisine farklı malzemeler katılması, paketlenmesi gibi işlemleri burada öğretiyoruz. Arkadaşlarımız çok da güzel çikolata üretiyorlar. Hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Çikolata eğitim alan Selin Çekiç ise kendileri için çikolata yapmanın bir ilk olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Öğrendiğimiz şeyleri hayatımıza geçireceğiz. Hayatım değişiyor, bir iş ediniyorum, hem de yeni arkadaşlar, yeni çevreler ediniyorum. Bu bize ekonomik olarak da katkı sağlayacak. Bir şeyleri başarabileceğimizi de gördük. Çikolata yaparken de günlük hayattaki streslerden uzak kalıyoruz. İnsanların da ne kadar güzel yapmışsınız demeleri gerçekten bizim için gurur verici."