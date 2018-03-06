"Kadınlar iş dünyasında sesini daha fazla duyurmalı"

İSTANBUL (AA) - HANDAN GÜNEŞ - Enuygun.com Kurucu Ortağı Nihan Çolak Erol, "Kadınlar eğer isterse iş hayatında en üst kademelere çıkabilirler. Bunun için benim gördüğüm en önemli sorun kadınların sesinin duyulmaması, kadınların da kendi seslerini duyurmak için yeterince çaba harcamıyor olması." dedi.



Genelde erkeklerin egemen olduğu bilgisayar mühendisliği alanını tercih eden Erol, kendi yaşam öyküsünün yanı sıra kadınların iş hayatındaki yerini, karşılaştığı sorunları ve bunların çözüm yollarını "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla AA muhabiriyle paylaştı.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 2000 yılında mezun olduğunu aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Üniversiteyi bitirdiğimde Türkiye'de bir bankanın kredi kartı yazılım geliştirme ekibinde çalışmaya başladım. Ardından büyük bir Amerikan danışmanlık şirketinden bir teklif aldım ve şirketin Frankfurt ofisinde çalışmak için Almanya'ya gittim. Çok yoğun bir çalışma temposuyla geçen o yıllarda çok şey öğrendim. Yine aynı şirkette çalışan eşimle birlikte, o enerjimizi ve iş üretme yeteneğimizi kendi ülkemizde, kendi işimiz için kullanmaya karar verdik ve İstanbul'a geri döndük. Ataşehir'de oturduğumuz evde Türkiye'deki iş maceramıza başladık."

Türkiye’nin "ilk" business networking platformu "cember.net"i kurup büyüterek, bu yıl Alman Xing grubuna sattıklarını anlatan Erol, "Devamında 'enuygun.com'u kurduk. Enuygun şu an Türkiye'nin en yüksek trafikli uçak bileti sitesi." bilgisini verdi.



Erol, iş yaşamında sadece kadın olduğu için ciddi bir sorunla karşılaşmadığına işaret ederek, "Genelde kadınlar IT sektöründe ağırlıklı değiller. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü okurken kadın-erkek dağılımımız yüzde 50 civarındaydı. Bugün hocalarımla konuştuğumda kadın öğrenci ağırlığının maalesef azaldığını öğrendim. Bilişim sektöründe de sayının gün geçtikçe artacağına azaldığını görüyor ve çok üzülüyorum." diye konuştu.

Erol, "Bu sektörde eğer işinizde iyiyseniz, çalışkansanız, işinizi seviyorsanız, iyi bir eğitim aldıysanız ve bunları iş hayatına adapte edebiliyorsanız, kadın ya da erkek olmanız fark etmeden bütün zorlukların üstesinden gelebilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.







- "Spor olanakları sağlıyoruz"





Enuygun.com Kurucu Ortağı Erol, bilgisayar mühendisi bir kadın olarak genelde erkeklerin egemen olduğu bir iş alanını tercih ettiklerini belirterek, "Şu andaki işimde de önceki deneyimlerimde de her zaman işime sahip çıkıp doğru olduğuna inandığım şeyi sonuna kadar savundum. Kadınlar eğer isterse iş hayatında en üst kademelere çıkabilirler. Bunun için benim gördüğüm en önemli sorun kadınların sesinin duyulmaması, kadınların da kendi seslerini duyurmak için yeterince çaba harcamıyor olması." yorumunu yaptı.

Enuygun'da hem kadın-erkek çalışan oranı hem de kadın çalışanların yönetim kademelerindeki yeri konusunda dünya ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Erol, "Şirketimizde çalışanların yaklaşık yüzde 45'i, üst yönetimin ise yüzde 75’i kadın. Bu da bir teknoloji şirketi için çok iyi bir oran. Enuygun'da hiçbir çalışanın cinsiyeti nedeniyle başkalarından farklı muamele görmeyeceğinin garantisinin bu sayılar olduğunu düşünüyorum." bilgisini verdi.

Erol, kadın çalışanlar için sosyalleşme etkinlikleri bulunduğuna işaret ederek, "Spor olanakları sağlıyoruz. Ofisimizde haftanın belirli günleri kadın çalışanlarımız için yoga, pilates gibi etkinlikler düzenliyoruz. Kadınlar Günü gibi özel günlerde kadın çalışanlarımıza özel yemekler de organize ediyoruz. Dışarıda ise maddi olanakları yeterli olmayan öğrenciler için burs sağlıyoruz. Önümüzdeki dönem için farklı sosyal sorumluluk projelerinde yer almayı da planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Kadınların mutlaka okuması gerektiğini ve okuyan kadınların da mutlaka iş hayatında var olmaları gerektiğini vurgulayan Erol, "Son dönemlerde çok güzel kadın teşvik programları oluyor. Bunlardan yararlanıp hayalindeki işi kuranlar, evde oturmak yerine çok daha faydalı işlere imza atanlar var. Kadın istihdamı sağlayan şirketlere yapılan yardımlar ve bu tip çalışmaların da çok faydalı olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.



