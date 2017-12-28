Kadınlar üretiyor, çocuklar ısınıyor

ŞANLIURFA (AA) - HALİL FİDAN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesi ile İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen meslek edindirme kursunda kadınlar, çocukların kışın üşümemesi için yoğun mesai harcayarak bere üretiyor.



Suruç Belediyesi, İçişleri Bakanlığınca yapılan görevlendirmenin ardından başlatılan hizmet seferberliğiyle adından söz ettirmeye başladı.

Yürüttüğü projelerle yıllardır hizmet bekleyen ilçeyi sosyal belediyecilikle buluşturan Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, bu kapsamda kadınların istihdamına yönelik çalışma başlattı.

Görevlendirmenin ardından belediyece kurulan aile destek merkezlerinde İŞKUR'un tarafından düzenlenen meslek edindirme kursuna katılan 25 kadın, aldıkları harçlıklarla hem aile bütçesine katkıda bulundu, hem de ilkokul öğrencileri için bere üretti.

Yaklaşık 2 ayda kızlara kırmızı, erkeklere beyaz renkte üretilen 13 bin 450 bere, ilçe merkezi ve kırsaldaki tüm ilkokul öğrencilerine dağıtılarak, çocukların soğuk kış günlerinde başlarını sıcak tutmaları sağlandı.

Kadınlar, ilçedeki ortaokul öğrencileri için de bere örmeye devam ediyor.

- "İnşallah devamını getireceğiz"

Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, görevlendirme yapıldıktan sonra 3 aile destek merkezi ile 2 kadın destek merkezi kurduklarını ve ev kadınlarının sosyal hayata katılımını sağladıklarını belirtti.

Kadınların bu merkezlerde hem meslek sahibi olduğunu hem de aile bütçesine katkı sağladığını ifade eden Sinanoğlu, bu çerçevede çocuklara yönelik de çalışma gerçekleştirdiklerini anlattı.

Sinanoğlu, okulların açıldığı eylül ayında ilçede yaklaşık 13 bin 450 ilkokul öğrencisinin eğitim gördüğünü tespit ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Belediyemizce dikiş nakış makineleri ve diğer gerekli ürünler alınarak, öğrencilerimizin kış boyunca üşümemesi için bir proje başlattık. Bu kapsamda kadınların ürettiği 13 bin 450 bereyi öğrencilerimize dağıttık. Bu anlamda merkezin yetkililerine ve kadınlara teşekkür ediyorum. Böylece hem ev kadınları boş durmuyor, aile bütçesine katkı sağlıyorlar hem de çocuklarımıza küçük bir armağan vermemize destek oluyorlar. İnşallah devamını getireceğiz. Böylelikle işsizlik sorununa da bir nebze olsun çare olmuş oluyoruz. Bu merkezlerde halıcılıktan kuaförlük kursuna kadar birçok faaliyetimiz var. Bizim bunları desteklememiz lazım. Biz burayı devraldığımızda böyle merkezler yoktu. Amacımız, sosyal belediyeciliği ön planda tutarak, hizmetlerin halkımıza ulaşması noktasında elimizden geleni yapmak. Ekibimizle bu anlamda çalışmaya devam edeceğiz."

- "Zengin fakir ayrımı yapmadan bütün öğrencilere ulaştırdık"

Aile Destek Merkezi sorumlusu Hatice Yumuk ise ilçedeki tüm ilkokul öğrencilerine bere dağıttıklarını anlattı.

Merkezde kadınlara yönelik el sanatları, bilgisayar, okuma yazma, Kur'an-ı Kerim, örgü ve giyim kursları da düzenlendiği aktaran "Hocamız, kursiyerlere sadece bir hafta bere kursu verdi. 25 kursiyerimizle yaklaşık 2 ayda da tüm ilkokul öğrencilerine bere ördük ve zengin fakir ayrımı yapmadan bütün öğrencilere ulaştırdık." dedi.

Yumuk, kadınların bere örmeye devam ettiğini belirterek, ilkokul öğrencilerine 13 bin 450 bere dağıttıklarını, yeni üretilecek yaklaşık 10 bin bereyi de ortaokul öğrencilerine hediye edeceklerini sözlerine ekledi.



- Kadınlar mutlu

Kursiyerlerden Şükran Yılmazoğlu, kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Burada çalışarak aile bütçesine de yardımcı olduğunu vurgulayan Yılmazoğlu, "Burada bere üreterek evimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz, çocuklarımıza harçlık verebiliyoruz, eşlerimize destek oluyoruz. Çalışma saatleri de çok iyi. Böylece yemeklerimizi yapma imkanımız da oluyor. Bizim yaptığımız bereler sayesinde çocuklar sevinecek."

Emine Akkuş ise bir süredir merkezde kurslara katıldığını ve kendi ayakları üzerinde durabilmenin sevincini yaşadığını belirtti.

Akkuş, "Önceden zor koşullarda, tarım işçisi olarak çalışıyorduk. Burası açıldıktan sonra, çok şükür, güzel imkanlar içinde çalışıyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Ben de burada çalışıp eşime yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu bereler sayesinde hem biz para kazanmış oluyoruz, hem de çocuklar ısınmış oluyor." diye konuştu.



