"Kadınlar yapamaz" diyenlere inat kepçe operatörü oldu

ISPARTA (AA) - MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Isparta'da, "Kadınlar yapamaz" sözlerine aldırmadan kepçe operatörlüğünü 8 yıldır yapan Ayşe Çaylı, bu işin üstesinden kadınların da gelebileceğini göstermenin mutluluğunu yaşıyor.

Keçiborlu ilçesinde yaşayan ve çobanlık yapan babasına destek olmak için 8 yıl önce kepçe operatörlüğü kurslarına giden ve işle ilgili tüm belgelere sahip olan Çaylı (27), çalışma hayatına atılıp, ailesine destekte bulunmak için birçok firmaya başvuruda bulundu.

Bir hafriyat şirketinde çalışan Çaylı, "Bu işi kadınlar yapamaz, beceremezsin" diyenlere rağmen iş makinesini yıllardır ustalıkla kullanıyor. Aile bütçesine katkı sağladığı için mutlu olan Çaylı, üç yeğeninin de eğitim masraflarını karşılıyor.

Çaylı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın olarak herkes tarafından zor olarak görülen mesleği yaptığı için gururlu olduğunu söyledi.

İşini benimseyerek yaptığını dile getiren Çaylı, genelde inşaat alanlarında hafriyat işlerinde çalıştığını dile getirdi. Makineyi kullanırken kendisini oyun oynuyor gibi hissettiğini anlatan Çaylı, bundan dolayı işini yaptıkça zevk aldığını ifade etti.

- "Aranan operatör haline geldim"

Çaylı, kepçenin üzerinde kendisini görenlerin şaşırdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Çalıştığım her yerde yaptığım işten memnun kalınıyor. 'Bu işle uğraşma, yapamazsın' diyen çok oldu, hatta babama, 'Güvenip de koltuğa oturtma.' dediler. Babamın da desteğiyle herkesi yanıltıp aranan operatör haline geldim. 'Arka levyeyi 15 günde çözemezsin.' dediler. İki saatimi aldı ve kazı yapmaya başladım. Gerçekten bu işi hakkını vererek yapıyorum. Bu mesleği ömrüm yettiğince yapmak istiyorum. Bugüne kadar hiçbir işten kaçmadım. Önüme gelen her işe 'Ben yaparım' anlayışıyla yaklaştım. Yeter ki iş olsun. Günümün tamamını çalışarak geçirebilirim."

Bu dönemde isteyene işin fazla olduğunu vurgulayan Çaylı, birçok yerde çalışma imkanı olduğunu ancak beğenilmediğini kaydetti.

Çalıştığı şirketin operatör yetiştirmek istediğini ancak mesleğe yönelen olmadığını belirten Çaylı, "Kadınların her işi yapabileceğini gösterdiğime inanıyorum. Kadınlarımız aslında çok şeyi başarıyor. Çok azimliler. Okumayı çok istediğim ancak imkansızlıklardan okuyamadım. Yeğenlerimin okuması için var gücümle çalışıyorum." dedi.

Çaylı, yakın zamanda Antalya'da düzenlenecek fuarda iş makinesiyle gösteri yapacağını söyledi.

Baba Hüseyin Çaylı de kızına her zaman güvendiğini, kendisinin herkesi yanıltarak işinde başarılı olduğunu ifade ederek, "Zor bir meslek fakat kızım üstesinden geldi. Kızım kendisine inanmayanları mahcup etti. Şimdi görenler hem şaşırıyor hem de mutlu oluyor. Ben de kızımla gurur duyuyorum." diye konuştu.