Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Mehmet Akif Ersoy Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi Meltem Ersoy
En iyi cam şişeyi üretiyor
En iyi cam şişeyi üretiyor
İndirimli bilet kampanyası
İndirimli bilet kampanyası
Fiyatı inişe geçti
Fiyatı inişe geçti
Yurt dışında atağa geçecek
Yurt dışında atağa geçecek
Milyon dolarlık eğlence
Milyon dolarlık eğlence

Kadınlar yararına alışveriş şenliği düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da geliri, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarının önlenmesi ve eğitim konularında çalışan derneklere aktarılmak üzere alışveriş şenliği düzenlendi.Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda,...

Kadınlar yararına alışveriş şenliği düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'da geliri, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarının önlenmesi ve eğitim konularında çalışan derneklere aktarılmak üzere alışveriş şenliği düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda, Başarılı İş Kadınları Platformu (BİKAP) tarafından düzenlenen alışveriş şenliğine, kozmetikten konut satışına, modadan dekorasyona 54 firma katıldı.

BİKAP üyeleri sunucu Özlem Yıldız ve modacı Emel Yıldırım da etkinliğe destek verdi.

KİKAP Samsun Derneği Başkanı Belgin Kadıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şenliğe gösterilen ilgiden memnun olduklarını ifade etti.

Şenliğinin giriş biletlerinden elde edilen gelirin, Karadeniz İlleri Kadın Platformu Samsun Derneği (KİKAP) ve Türkiye Yardım Sevenler Derneği (TYSD) Samsun Şubesi'ne bağışlanacağını söyleyen Kadıoğlu, şenliğe yerel firmaların yanı sıra büyük firmaların da katıldığını belirtti.

Samsun'da 8. kez düzenlenen programın sosyal sorumluluk çalışmalarına gelir sağladığını vurgulayan Kadıoğlu, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, çocuk istismarının önlemesi, erken yaşta evliliklerin önüne geçmek gibi konularda farkındalık çalışmaları yaptıklarını, projeler hazırladıklarını kaydetti.

Alışveriş şenliğine çok sayıda kadın ilgi gösterdi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Alışveriş ŞenliğiBİKAPKİKAPSamsun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5