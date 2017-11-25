Kadınlardan şiddete karşı araç konvoyu

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir grup kadın, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için araç konvoyu düzenledi.

Araçları ile Gaziosmanpaşa Stadı önüne gelen kadınlar, araçlarına kadına şiddetle ilgili yazılar yazdı.

Ellerine turuncu fular takan kadınlar adına gazetecilere açıklama yapan Fatma Esin Tuna, kadına şiddete "hayır" demek için bir araya geldiklerini söyledi.

Herkesin kadına şiddete karşı duyarlı olmasını isteyen Tuna, "Şiddet görenlerin sessiz kaldığı yerde artık çığlık atılmasını istiyoruz. Kültürümüzde konvoy oluşturmak var. Biz de bugün bayanlar olarak konvoy yapacağız." dedi.

Farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Tuna, "İnsanların 'Bu neymiş' diye bakmalarını sağlamak istiyoruz. Babaların kızlarını okutmalarını, güçlü kadınlar olmasını, ağlamayan, gülen kadınlar istiyoruz. Kadınlar gülerse dünya güler. Kadınlar ağlarsa toplum ağlar. Herkes zarar görür." ifadelerini kullandı.

Tuna, sürat yapmayacaklarını, araçların arasına girmeyeceklerini ve saygılı bir konvoy oluşturacaklarını söyledi.

Kadın sürücüler daha sonra araçlarıyla konvoy oluşturarak şehir turu attı.



