Kadınların iş gücüne katılma oranı artıyor

ERZURUM (AA) - MUHAMMET MUTAF - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranının yüzde 25'ler seviyesinden yüzde 34,7'ye yükseldiğini belirterek, "Kadın istihdamı en başarılı olduğumuz alanlardan biri. Daha fazla kadınımızın istihdamı ve iş gücü piyasasında yer alabilmesi için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz." dedi.

Uzunkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin geçmişte ihanetlerle karşı karşıya kaldığını, devletin ve milletin birlik, beraberlik içinde bunları bertaraf ettiğini söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasının ardından dış odakların Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırılara giriştiğine işaret eden Uzunkaya, "Dolarla bizi vuracağını zannedenler bir dolarla satın alınanlarla bizi karıştırmasınlar. Bir dolara satın aldıkları zaten satıldılar. Bir kısmı hapishanede, bir kısmı da zaten yurt dışındalar. Onun için biz zerre kadar endişeye kapılmadan hedeflerimiz için yolumuza devam edeceğiz." dedi.

İstihdam alanında önemli başarılara imza attıklarını dile getiren Uzunkaya, "İŞKUR, Türkiye'de 8 bin 500 personeliyle Alman istihdam kurumunun 100 bin kişiyle yaptığını yapmaya çalışıyor. Arkadaşlarımız işin zorluğunun da fedakarlığın da öneminin farkındalar. Tüm milletçe ne kadar birbirimize muhtaç olduğumuzu, ne kadar birliğe ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuzu bu süreçler bize öğretti." diye konuştu.

- "Milletçe kazanacağız"

Ülkenin, spekülatif ataklardan, daha fazla güçlenerek ve büyük başarılar elde ederek çıkma yoluna gitmek zorunda olduğunu vurgulayan Uzunkaya, "Kaybedersek hep birlikte kaybedeceğiz, kazanırsak da milletçe kazanacağız ama bizim literatürümüzde kaybetmek denilen bir şey yok." dedi.

Kadın istihdamının önemine işaret eden Uzunkaya, şunları söyledi:

"Kadın istihdamında en başarılı ülke olarak kabul edilen Almanya, İngiltere, Fransa ve İtalya, Türkiye ile mukayese edilemeyecek durumda. Ciddi bir artışımız söz konusu. Kadınların yüzde 25'lerde olan iş gücüne katılma oranı son Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 34,7'ye çıktı. Kadın istihdamı en başarılı olduğumuz alanlardan biri. Daha fazla kadınımızın istihdamı ve iş gücü piyasasında yer alabilmesi için çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Tüm rakamlar ortada. Onun için diyoruz ki dünyanın hangi ülkesi ile mukayese ederseniz edin genç ve kadın istihdam rakamlarımızla diğer istihdam rakamlarımızın hepsinin çok önünde olduğunu göreceksiniz ama biz bunları da yeterli görmüyoruz."

Cafer Uzunkaya, istihdamın artırılması için işverenlere yönelik teşviklerin sürdüğünü belirterek, "Biz teşviklerimizi İşsizlik Sigortası Fonu'ndan veriyoruz. Zaman zaman bazı çevreler anlamadan veya kasıtlı olarak işçinin hakkı olan bu bütçe ve paraların işverenlere verilmiş olduğunu ifade ediyorlar ki bunun kabul edilmesi mümkün değildir. Çünkü iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu imkanları ve işverenin daha fazla işçi çalıştırma imkanını sağlamış olmakla aslında biz bu katkıyı işçiye vermiş oluyoruz." diye konuştu.

"İşverenimiz olmadığı sürece çalışmaktan ve istihdamdan bahsetmemiz mümkün değil." ifadesini kullanan Uzunkaya, "Dünya istihdam kurumlarının kullandıkları enstrümanları biliyoruz. Onlarla mukayese edilemeyecek kadar geniş bir alanda hizmet sunuyoruz." dedi.