Kadınların ürettiği kafes sistemleri 5 ülkeye ihraç ediliyor

BALIKESİR (AA) - CEM ŞAN - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, patronu ve çalışanlarının büyük çoğunluğu kadın olan firma tarafından kanatlı sektörüne yönelik üretilen katlı kafes sistemleri ve ekipmanları, 5 ülkeye ihraç ediliyor.

Üretiminin yüzde 90'ını Kosova, Rusya, Pakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a satan firma, Cezayir, Kongo Cumhuriyeti, Hindistan, Irak, Nijerya, Senegal ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye dış satım yapmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Susurluk ilçesinde 2016 yılında kurulan, 10'u kadın 15 kişinin çalıştığı "Anka Kafes" adlı firmada, sac işlemeden montaja, CNC makine kullanımından kafeslerin tırlara yüklenmesine kadar üretimin her aşamasında kadınlar görev alıyor.

- "Kadınlar daha titiz ve dikkatli oluyor"

Firmanın sahibi girişimci Tuba Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Susurluk'ta, 2 bin 600 metrekaresi kapalı, toplam 22 bin metrekare alana sahip fabrikada 15 kişinin çalıştığını, bunların 10'unun kadın olduğunu belirtti.

Balaban, bu durumdan gurur ve mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Burası kadın cumhuriyeti. Çalışanlarımız da bu durumdan mutlu. Kadın patronları olmasından çok memnunlar çünkü kadınlar daha titiz ve dikkatli oluyor." ifadelerini kullandı.

Kanatlı sektörüne yönelik katlı kafes sistemleri ve kümes ekipmanları ürettiklerini aktaran Balaban, "Üç çeşit kafes sistemimiz var. Yumurtacı, civciv ve etlik tavuk çeşitlerinde kafesler imal ediyoruz. Bunun yanı sıra otomatik ve manuel folluk sistemleri yapıyoruz. Tavukçulukla ilgili her türlü ekipmanı sağlıyoruz. Ayrıca prefabrik binalar ve gezen tavuk çiftlikleri yapıyoruz." diye konuştu.

- "Üretimin yüzde 90'ı ihracat"

Balaban, Nisan 2016'da kurdukları firmadan, Ekim 2016'da Kosova'ya 285 bin tavuk kapasiteli kafes sistemi ihracatı gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Bu yıl da Özbekistan'da faaliyet gösteren bir firmaya 170 bin ve Pakistan'daki bir firmaya ise 64 bin tavuk kapasiteli katlı kafes sistemleri üretip, ihracatını gerçekleştirdiklerini anlatan Balaban, şunları kaydetti:

"Kosova ile ihracata başladık. Akabinde Rusya, Kırgızistan, Özbekistan ve Pakistan'a ihracat yaptık. Üretimin yüzde 90'lık kısmını ihracat oluşturmaktadır. Cezayir, Kongo Cumhuriyeti, Hindistan, Irak, Nijerya, Senegal, Bulgaristan ve birçok ülkedeki firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Yurt içine de satışlarımız var. Yurt içine özellikle otomatik folluk sistemleri konusunda çok talep var ama ihracat ayağımız daha güçlü. Bundan sonra da ihracatımızı daha ağırlıklı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Yurt dışında bizim malımız sağlamlığından dolayı Rus malı olarak bilinir. Kafes sistemlerimizi alan müşteriler veya firmalar yeni müşterilere referans oluyorlar. Böylelikle pazarımız giderek artıyor."

- "Başka biri baktığı zaman yaptığımız işe erkek işi diyor"

Firma çalışanlarından Gülcan Aytekin de burada çalışmaktan dolayı memnun olduğunu söyledi. Aytekin, işini severek yaptığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Baştan tabii zorlukları oldu. Alışana kadar biraz zorlandım ama şu anda yaptığım işler bana kolay geliyor. Dışarıdan bakıldığında yaptığımız işe 'Erkek işi, sanayi işi, nasıl yapabiliyorsunuz?' diyorlar. Biz alıştık artık. 'Kadınların gücü' diyoruz. Kadın dayanışması var. Yaptığımız kafeslerin yurt dışına gitmesi, orada kullanılması çok güzel, gurur verici. Gurur duyuyoruz."

Özlem Yalaz da 1,5 yıldır bu firmada çalıştığını, iş ve arkadaş ortamını sevdiğini anlattı.

Yalaz, "Tabii zorlukları var, yaptığımız iş biraz ağır ama biz alıştık artık. Bize çok zor gelmiyor. Erkek işi, sanayi işi gibi duruyor. İlk zamanlarda biz de zorlandık ama alıştık. Kendi emeğimizle yaptığımız kafeslerin farklı ülkelerde kullanılması güzel bir duygu. Üretim aşamasında çalışıyoruz. Makine başında duruyorum. Saclara bükme işlemini yapıyorum. Diğer işlere de yardım ediyorum. İhraç edilecek ürünlerin araca nakliyatını da yapıyoruz." diye konuştu.