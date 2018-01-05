Kadroya geçme imkanına kavuşan taşeron işçilerden lokum

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesinde çalışan taşeron işçiler, Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası vatandaşlara lokum ikramında bulundu.

Taşeron işçiler, kendilerine kadroya geçme imkanı getiren düzenlemenin mutluluğunu yaşıyor.

Bu kapsamda Fatih Belediyesinde görev yapan taşeron işçiler, İstanbul Fatih Camisi avlusunda, cuma namazı sonrası lokum dağıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ile tüm yetkililere teşekkürlerini ileten işçiler, kadroya alınacakları için sevinçli olduklarını belirtti.



