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Kafesten kaçak yavru ayı yakalandı

- Trabzon'da hafif yaralı bulunan ve tedavi edilmek için konulduğu kafesten kaçan yavru ayı, itfaiye ekiplerince yakalanarak ilgililere teslim edildi

Kafesten kaçak yavru ayı yakalandı

TRABZON (AA) - Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde hafif yaralı halde bulunan ve tedavi edilmek üzere konulduğu kafesten kaçan yavru ayı, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çalışanlar tarafından önceki gece Köprübaşı ilçesi Büyükdoğanlı Mahallesi'nde yol üstünde hafif yaralı olarak yakalanan yavru ayı, tedavi için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğüne getirildi.

Tedavisine hemen başlanan yavru ayı, kafesten kaçarak lojmanlar bölgesinde dolaşmaya başladı. Yavru ayının yakalanması için Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiye ekipleri, sabah erken saatlerde Ortahisar ilçesine bağlı Toklu Mahallesi'ndeki lojmanlar bölgesine giderek yavru ayıyı yakaladı ve yetkililere teslim etti.

Yavru ayının, Orman Bölge Müdürlüğündeki tedavisinin tamamlanmasının ardından bulunduğu bölgede doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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TrabzonTrabzon Büyükşehir BelediyesiYavru Ayı
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