Kafeteryadan hırsızlık güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iş yerindeki kasadan paraların çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan kafeteryadaki kasadan 350 lira ile buradaki cüzdandan 600 lira çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri, iş yerine gelerek inceleme yaptı.

Olay yerindeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık zanlısının kasadaki paraları alma anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kafeteryaya başına kapüşon geçirip, elindeki bezle de yüzünü kapatarak giren şüphelinin bir süre yerde süründüğü, daha sonra kasadaki paraları aldığı görülüyor.