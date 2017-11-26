KAFFED 8. Olağan Genel Kurulu

ANKARA (AA) - Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) Genel Başkanı Yaşar Aslankaya, federasyonun 8'inci Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, geçerli 186 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

Aslankaya, Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Kongre Salonu'nda yapılan genel kurul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Çerkezlerin dil, kültür ve yaşam biçiminin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, Çerkez kültürünü yaşatmak için çalıştıklarını ifade etti.

Çerkezlerin 21 Mayıs 1864'de Çarlık Rusyası tarafından sürgüne tabi tutulmasının yok oluş sürecini başlatan temel neden olduğunu söyleyen Yaşar Aslankaya, "Rus Çarlığı ve Çerkez halkı arasında 100 yıl devam eden savaş, olağanüstü yıkıma yol açmıştır. Hayatta kalanların yüzde 90'ı Rus Çarlığı tarafından uygulanan etnik temizlik politikalarıyla ana yurtlarından koparılmıştır." dedi.

Aslankaya, Çerkez halkının sürgünün ardından Balkanlardan Ürdün'e kadar geniş bir coğrafyaya dağıldığını vurgulayarak, bu nedenle Çerkezlerin toplumsal ilişkilerinin koptuğunu belirtti.



Rusya'dan, Çerkezlere soykırım yapıldığının kabul edilmesini beklediklerini söyleyen Yaşar Aslankaya, Çerkez ulusunun çifte vatandaşlık hakkının tanınması, ana vatana dönüşlerinin kolaylaştırılması ve ana vatan ile diaspora arasında ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesini talep ettiklerini bildirdi.

Aslankaya, dünyadaki Çerkezlerin büyük çoğunluğunun Türkiye'de yaşadığına dikkati çekerek, Çerkezlerin kendi dilini ve kültürünü koruması için devletten daha çok destek beklediklerini kaydetti.

Çerkez kimliğinin ve varlığının korunması için gösterilen gayretlerin artarak devam etmesini arzuladıklarını söyleyen Yaşar Aslankaya, "Çerkezler, Rusya, Kafkasya, Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde yaşayan akrabalarıyla birlikte, bu ülkeler arasında bir barış köprüsüdür ve öyle kalacaktır. Çerkezler geçmişi unutmadan hem kendileri hem de diğer halklar için onurlu bir gelecek istemektedir. Genel kurulumuzun bu haklı isteklerimizin gerçekleşmesine katkıda bulunacağına inancım tamdır." diye konuştu.

Konuşmaların ardınan genel kurulda başkanlık seçimi yapıldı. 188 delegenin oy kullandığı seçimin sonucunda, geçerli 186 oyun tamamını alan Aslankaya, yeniden KAFFED Genel Başkanı oldu.

Genel kurula, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Erdem ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.