ANKARA (AA) - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü Ermeni çeteleri ve Bolşevik birliklerinden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye ve Azerbaycan'da aynı anda bir dizi tören gerçekleştirilecek.

Edinilen bilgiye göre, Kafkas İslam Ordusu'nun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla iki ülkede aynı anda etkinlikler düzenlenmesi kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla, geçen yılın ekim ayında düzenlenen Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı Toplantısı'nda imzalanan ortak bildiriye de yansıdı.

Etkinliklerin planlamasına yönelik Dışişleri Bakanlığında ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda ise Türkiye ve Azerbaycan'da düzenlenebilecek faaliyetlere ilişkin öneriler dile getirildi.

- Kafkas İslam Ordusu

Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı Devleti'nin Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın talimatıyla kuruldu ve Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkasya Cephesi'nde savaştı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ve Dağıstan'ın Osmanlı'dan yardım talep etmesi üzerine Nuri Paşa (Killigil) komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, Azerbaycan'a doğru sefere çıktı.

Gence'ye 25 Mayıs 1918'de ulaşan Kafkas İslam Ordusu'ndaki asker sayısı, Azerbaycan kolordusundan yapılan bin kişilik takviyeyle 12 bine ulaştı. Güzergahındaki Göyçay, Salyan, Ağsu ve Kürdemir'i de Bolşevik birlikleri ve Ermeni çetelerinden temizleyen Kafkas İslam Ordusu, Bakü'yü ise 15 Eylül 1918'de kurtardı.

Kafkas İslam Ordusu, Bakü'nün kurtuluşu için verdiği mücadele sırasında bin 130 şehit verdi.

Azerbaycan'ın Bakü, Şeki, Şamahı, Göyçay, Kürdemir, Neftçala ve Guba'da Kafkas İslam Ordusu şehitlerinin anıt mezarları bulunuyor.