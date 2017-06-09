TİFLİS (AA) - Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla başkent Tiflis yakınlarındaki Vaziani Askeri Üssü'ndeki Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı'nın başarılı şekilde sürdüğü bildirildi.

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Vaziani'deki 4. Mekanize Tugay Atış Poligonu'nda 3 gün önce başlayan Kafkas Kartalı Özel Kuvvet Tatbikatı'nda Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan askerlerinin katıldığı birçok ortak eğitim operasyonunun başarıyla devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında özel kuvvetler birimlerinin ortak şekilde yüksek değerli hedefleri imha ettiği, askerlerin teknik, mühendislik ve atışın yanı sıra diğer özel talimleri yerine getirdiği vurgulandı.

Türkiye tatbikata bir özel kuvvet timi, bir uzman nişancı, iki genel maksat helikopteri ve bir nakliye uçağıyla katılıyor.

Tatbikat, 14 Haziran'da sona erecek.



