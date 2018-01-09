Kağıt toplayarak cami yapımına katkı verdiler

KAYSERİ (AA) - MURAT ASİL - Kayserili matbaacılar, iş yerlerinden çıkan atık kağıtları toplayıp geri dönüşüm fabrikasına satarak elde ettikleri gelirle cami yapımına katkıda bulundu.

Kocasinan ilçesindeki Ziya Gökalp Mahallesi'nde matbaacıların bulunduğu bölgede cami ihtiyacının karşılanması için matbaacı esnafının öncülüğünde dernek kuruldu. Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan cami için dernek kanalıyla vatandaşlardan yardım toplandı.

Caminin temelini attıktan sonra maddi sıkıntılar yaşayan dernek yöneticileri, matbaalardan çıkan atık kağıtları toplayıp geri dönüşüm tesisine satarak gelir elde etmeye başladı.

Bu süreçte yaklaşık 600 ton kağıdı ülke ekonomisine kazandıran esnaf, hem kağıt israfını önledi hem de elde ettikleri gelirle 2 bin kişinin ibadet edebileceği caminin inşaatının tamamlanmasını sağladı. Esnaf böylece iki hayır işini bir arada yaptı.

Kayseri Matbaacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Nergizgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 90 esnafın faaliyet gösterdiği sitede cami yaptırabilmek için 3 yıl boyunca yaklaşık 600 ton atık kağıt toplayıp sattıklarını anlattı.

Sitenin bulunduğu mahallede cami bulunmaması nedeniyle bunu yaptırmaya karar verdiklerini belirten Nergizgil, "İmar planında caminin yeri belliydi. Belediyemizin yardımıyla bu işe başladık. Tecrübeli kişilere sorduk, soruşturduk nasıl bir yol izleyeceğimizi, başlangıçta neler gerektiğini öğrendik. Bu aşamaları geçtikten sonra işin maddi kısmına sıra geldi. İbadethanelerin birçoğu halkımızın desteği ve yardımlarıyla yapılıyor. Bu süreçte yeni sponsorlar bulmanın arayışına girdik. Yeni gelir kapıları aradık." diye konuştu.

- Kağıttan gelen gelir camiye harcandı

Ekonomik anlamda sıkıntıya düştüklerinde cami inşaatını tamamlayabilmek adına atık kağıtları toplayıp satarak gelir elde etme kararı aldıklarını ifade eden Nergizgil, şunları kaydetti:

"Sitemizde 90 matbaacı esnafımız var. Aynı zamanda da Kayseri'nin farklı bölgelerinde de matbaacı kardeşlerimiz var. Bunların atık kağıtlarını toplamayı düşündük. Teklife sunduk, kabul gördü. Bunun için birkaç arkadaşımızı görevlendirdik. Kayseri'deki geri dönüşüm fabrikalarına matbaaların atık kağıtlarını toplayarak göndermeye başladık. Buradan gelen nakit parayla cami inşaatında çalışan işçilerin, ustaların giderlerini karşılamaya başladık. Örnek bir çalışma oldu. Hatta bu kampanya, çevrede evleri olan vatandaşların da hoşuna gitti. Onlar da çocuklarının ders kitaplarından artanları, evde okudukları gazeteleri bize getirmeye başladı. Toplanan atık kağıtlar geri dönüşüm fabrikalarına gönderilerek değerlendirilmiş oldu. Buradan gelen gelir tamamıyla camimizin yapım aşamasında kullanıldı."

Caminin inşaat maliyetinin yaklaşık 3'te birinin atık kağıtların değerlendirilmesinden elde edilen gelirden karşılandığına işaret eden Nergizgil, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Halkımızın destekleriyle, bağışlarıyla bu iş yürümüş oldu. Bugünkü parayla 1 milyon liranın üzerinde bir paraya mal oldu. Bu projeyle hem devletimizin milli servetine sahip çıkmış olduk hem çevreyi kirletmemiş olduk hem de gelen parayla insanların rahatlıkla, huzur içinde ibadet yapmalarına vesile olduk. Cami yaptırması meşakkatli bir iş, insanlardan hayır toplayarak yürüyor. İnsanları içeriye girip huzur içinde rahatlıkla ibadet yaptıklarını görmek güzel bir şey. Allah bu tür ibadethanelerin varlığını daim etsin."