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Kağıthane Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyede düzenlenen programa, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan...

Kağıthane Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi sevinci

İSTANBUL (AA) - Kağıthane Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kağıthane Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyede düzenlenen programa, Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, Başkan Yardımcısı Levent Dirice, Hizmet-iş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Canpolat, Hizmet-İş Sendikası adına iş yeri baştemsilcisi Aytekin Akpınar, sendika üyeleri ve avukat İshak Küskü katıldı.

Toplu iş sözleşmesini imzalayan Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hizmet-İş Sendika İş Yeri Baştemsilcisi Aytekin Akpınar da belediye işçileri adına Başkan Kılıç'a teşekkür ederek "Kağıthane Belediyesi ile işçileri her zaman uyum içinde çalışmışlardır. Başkanımız her zaman işçinin yanında olarak haklarını gözetiyor." ifadelerini kullandı.

Kağıthane Belediye Başkanlığı ile Hizmet-İş Sendikası İstanbul 1 Nolu Şube Başkanlığının yürüttüğü Toplu İş Sözleşmesine göre birinci yıl için işçilerin ücretlerine yüzde 14, ikinci yıl için de enflasyon oranında zam yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane BelediyesiToplu İş Sözleşmesi
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