Kağıthane'de çöken bina

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kağıthane'de bina çökmesi nedeniyle mağdur olan 149 haneye toplam 745 bin lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kağıthane'de bir inşaatın istinat duvarının çökmesinin ardından mağdur olan 149 aile için kaynak aktarıldığını belirterek, "Kağıthane Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı kanalıyla toplamda 745 bin lira mağdur olan 149 haneye aktarıldı." ifadesini kullandı.

Selçuk, tahliye edilen binalarda yaşayan ailelerin durumunu yakından takip ettiklerini vurguladı.