İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, kendisini polis olarak tanıtarak parktaki 2 kişiyi kelepçeledikten sonra cep telefonlarını ve paralarını gasbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Polise başvuran E.S. (23) ile E.Ç. (22), Kağıthane'de kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye, "Polisliği nasıl yapıyorsunuz?" diye sorduklarını, bu kişinin "Göstereyim size." dedikten sonra kendilerine kelepçe taktığını, yere yatırarak cep telefonları ve paralarını alıp kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gençlerin para cep telefonlarını alan kişinin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonunda, şüpheli Ümit D. (38) yakalandı. Bazı suçlardan kaydı bulunan zanlının üzerinden gasbettiği cep telefonlarından biri bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit D. tutuklandı.