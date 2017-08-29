Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener ekonomi hora feneri
Çatı yalıtımına da girdi
Çatı yalıtımına da girdi
İstanbul için fırtına uyarısı
İstanbul için fırtına uyarısı
Enerjide rekor kırdırdı
Enerjide rekor kırdırdı
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı

Kağıthane'de "kelepçeli" gasp

- Kendisini polis olarak tanıtarak parktaki 2 kişiyi kelepçeledikten sonra cep telefonlarını ve paralarını gasbettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Kağıthane'de

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de, kendisini polis olarak tanıtarak parktaki 2 kişiyi kelepçeledikten sonra cep telefonlarını ve paralarını gasbettiği öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Polise başvuran E.S. (23) ile E.Ç. (22), Kağıthane'de kendisini polis olarak tanıtan bir kişiye, "Polisliği nasıl yapıyorsunuz?" diye sorduklarını, bu kişinin "Göstereyim size." dedikten sonra kendilerine kelepçe taktığını, yere yatırarak cep telefonları ve paralarını alıp kaçtığını bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, gençlerin para cep telefonlarını alan kişinin kimliğini tespit etti.

Polis ekiplerinin operasyonunda, şüpheli Ümit D. (38) yakalandı. Bazı suçlardan kaydı bulunan zanlının üzerinden gasbettiği cep telefonlarından biri bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit D. tutuklandı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GaspKağıthaneKelepçeOperasyonşüpheliTutuklandı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5