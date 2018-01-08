Kağıthane'de narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'deki bazı okulların çevresinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri'nin de destek verdiği uygulamaya yaklaşık 100 polis katıldı.

Okul çevresinde şüpheli görülen kişilere yönelik üst araması yapan polis ekipleri, yine okul yakınlarında özellikle öğrencilerin tercih ettiği mekanlarda denetlemelerde bulundu.

Bazı öğrencilerin çantaları polis tarafından kontrol edilirken, bazı vatandaşların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.















