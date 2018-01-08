Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Kağıthane'de narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'deki bazı okulların çevresinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri...

Kağıthane'de narkotik uygulaması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane'deki bazı okulların çevresinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Mobil Okul Timleri'nin de destek verdiği uygulamaya yaklaşık 100 polis katıldı.

Okul çevresinde şüpheli görülen kişilere yönelik üst araması yapan polis ekipleri, yine okul yakınlarında özellikle öğrencilerin tercih ettiği mekanlarda denetlemelerde bulundu.

Bazı öğrencilerin çantaları polis tarafından kontrol edilirken, bazı vatandaşların da Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.





İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KağıthaneNarkotikOkulUygulama
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5