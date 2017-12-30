Kağıthane'de polis ile gasp şüphelileri arasında çatışma - Bir markete gasp amacıyla girdikleri iddia edilen iki şüpheli ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memuru yaralandı - Yaralı olarak motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler yakalandı

30 Aralık 2017 Cumartesi 21:25