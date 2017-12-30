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Kağıthane'de polis ile gasp şüphelileri arasında çatışma

- Bir markete gasp amacıyla girdikleri iddia edilen iki şüpheli ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memuru yaralandı - Yaralı olarak motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler yakalandı

Kağıthane'de polis ile gasp şüphelileri arasında çatışma

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'de bir markete gasp amacıyla girdikleri iddia edilen iki şüpheli ile polis arasında çıkan silahçatışmada, bir polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki marketlerden gasp olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayla ilgili kimliği tespit edilen iki şüpheliyi takibe aldı.

Bölgede bir markete gasp amacıyla girdiği belirtilen şüpheliler ile polis arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaralı olarak motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

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