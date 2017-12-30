Kağıthane'de polis ile gasp şüphelileri arasındaki çatışmada bir polis memuru yaralandı Kağıthane'de bir markete gasp amacıyla girdikleri iddia edilen iki şüpheli ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada, bir polis memuru yaralandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:48