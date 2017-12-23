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"Kahkaha yogası"yla stres attılar

EDİRNE (AA) - Edirne'de kadınlara yönelik "kahkaha yogası" etkinliği düzenlendi.Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği'nce kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılan 50 kadın, uzman eğitmenler eşliğinde yoga...

EDİRNE (AA) - Edirne'de kadınlara yönelik "kahkaha yogası" etkinliği düzenlendi.

Edirne Kadın Merkezi Danışma Derneği'nce kentteki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe katılan 50 kadın, uzman eğitmenler eşliğinde yoga yaptı.

Eğitmenler Şengül Demir ve Hülya Bodur eşliğinde nefes egzersizi yapan kadınlar bol bol kahkaha attı.

Şengül Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, kahkaha yogasının insanları rahatlattığını ve farklı bir bakış açısına yönelttiğini söyledi.

Kahkaha yogasının beyne mutluluk mesajı gönderilerek yapıldığını anlatan Demir, "Kahkaha yogasında önce 'mış' gibi kahkahalar atıyoruz. Yani beyni kandırıyoruz. Ben kahkaha atmaya başladığımda beyin diyor ki 'bu kadın mutlu.' Bu şekilde adım atıyoruz. Bir süre sonra kahkahalar yaygınlaşmaya başlıyor. Ekip olarak yapıldığında bu gülümseme giderek büyüyor. 2018 yılı da hepimiz için bol kahkahalı ve mutlu geçsin." diye konuştu.

Gülümsenin doğal ve güzel bir eylem olduğunu belirten Demir, kahkaha yogasına ilişkin şunları kaydetti:

"Aslında tamamen doğru nefes almaya ve insanların anda kalmasını sağlayan bir teknik. Böylelikle insanlar beraber mutlu olmayı, beraber kahkaha atmayı öğrenerek ilk sosyal becerimiz olan nefes alma ve gülümsemeyi tekrar kazanmış oluyorlar. Kahkaha yogasıyla insanlar o anda kalabiliyor, doğru adımlar atıyor, hayatın stresinden ve sıkıntısından arınarak yaşama dışarıdan bakma şansı yakalıyor. Hem kendi yaşamına hem de çevresine bakıyor. Böylelikle hayata daha olumlu bakıyor."


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EdirneGülümsemeKahkaha YogasıStresŞengül Demir
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