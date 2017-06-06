Kahraman astsubayın adı ortak tatbikata verildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine engel olmaya çalışırken şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in adını Pakistan ile yapılan ortak komando tatbikatına verdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Türk komandoları ile Pakistan komandolarının katıldığı ortak tatbikat düzenlendi.

Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından Pakistan’a giden personelin katıldığı tatbikat 12-21 Mayıs'ta Pakistan Ulusal Terörle Mücadele Merkezinde yapıldı.

Faaliyet, "Ömer Halisdemir Pakistan-Türkiye Ortak Komando Tatbikatı" olarak adlandırıldı.