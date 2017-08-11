Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape sanal koruma Av. Figen Özbek transfer
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Kahraman ve Yılmaz'dan Akıncı davasına müdahillik talebi

- TBMM Başkanı Kahraman ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulundu

Kahraman ve Yılmaz'dan Akıncı davasına müdahillik talebi

ANKARA (AA) - TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulundu.

Kahraman ve Yılmaz'ın avukatı Samet Can Olgaç, müvekkillerinin katılma talebine ilişkin dilekçeleri, davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Dilekçelerde, "demokratik yollarla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanını, hükümeti ve parlamentoyu devre dışı bırakarak, kendi iradesini ülkeye egemen kılmak amacıyla şiddet, adam öldürme, baskı ve tehdit yöntemlerinin her türlüsünü devreye sokan terörist grubun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyetini kontrol altına almak, halkın sivil direnişini silah zoruyla engellemek, medya organlarını baskıyla denetim altına alarak kendi gayrimeşruluğunu örtbas etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve devletin diğer stratejik kurumlarını saldırı yoluyla ele geçirerek iradesini zorla tesis etmek amacıyla hareket ettiği" kaydedildi.

FETÖ/PDY üyesi teröristlerin, asker, polis ve sivil olmak üzere 250 vatandaşın şehit olmasına, 2 binin üzerinde vatandaşın ise yaralanmasına yol açtıkları ifade edilen dilekçelerde, Kahraman ve Yılmaz'ın tüm sanıklardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Dilekçeler, Mahkeme Başkanı Selfet Giray tarafından, değerlendirilmek üzere dosyaya kabul edildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kahramanİsmet Yılmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5