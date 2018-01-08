"Kahramanlığı" müzede öğreniyorlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - İşgal güçlerine karşı verdiği mücadeleyle ''İstiklal Madalyası''na layık görülen ve ''Kahraman'' unvanı alan Maraş'ın hikayesini gelecek nesillere aktarmak için 2012'de kurulan "Kurtuluş Minyatür Müzesi" şimdiye kadar 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesince milli mücadelenin fitilinin ateşlendiği Kahramanmaraş Kalesi'nde kurulan müzede, işgal dönemindeki eserlerin maketleri yer alıyor.

Maket ve minyatürlerle sahne sahne anlatılan özgürlük mücadelesi, görenleri hayran bırakıyor. Müzede, direnişin ateşini yakan kahramanların destanı, birbirinden ilginç hikayeleriyle ziyaretçilerle paylaşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Cevdet Kabakcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın milli mücadelesinin, aynı zamanda Türk milli mücadelesinin başlangıcı olduğunu söyledi.

Kabakcı, 12 Şubat'taki kurtuluş günü törenlerinde açılması düşünülen Panorama Müzesi ile Sütçü İmam'ın, kurtuluşun kıvılcımını ateşlediği Uzunoluk Hamamı'ndaki Dijital Müze ve Kahramanmaraş Kalesi'ndeki Kurtuluş Minyatür Müzesi sayesinde, şehrin kurtuluş mücadelesinin 3 ayrı mekanda anlatılmış olacağını kaydetti.

Kurtuluş Minyatür Müzesi'nde 1920'deki Maraş evleri, sokak ve caddeler, cami ve hamamların minyatürünün yer aldığını dile getiren Kabakcı, müzenin bugüne kadar 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırladığını anlattı.

Kabakcı, ücretsiz gezilebilen müzede, savaşın bütün aşamalarının canlandırıldığını belirterek, "Bu müzemizin yapılışında 20 tema öne çıktı. Şehrin İngiliz ve Fransızlar tarafından işgalinden, halkın destansı direnişiyle kenti yakarak kaçmalarına kadar işlenen bir süreç var. Fransızlar giderken şehrin büyük bir bölümünü ateşe veriyorlar." dedi.

- "Maraşlı hem gazidir, hem kahramandır hem de şanlıdır"

Fransızların 21 gün 21 gece süren savaşın ardından kentten kaçtığını hatırlatan Kabakcı, bu sahneye de müzede yer verildiğini bildirdi.

Kent halkının, "Maraş bize mezar olmadan, düşmana gülizar olmaz" ilkesinden hareketle, "Etrafımızdaki şehirler kurtulmadan bize bayram etmek düşmez" diyerek Antep, Adana ve Urfa cephesine gittiğini dile getiren Kabakcı, "Kahramanmaraşlıların büyük kısmı da bu cephelerde şehadet şerbetini içmişlerdir. Palasını ve silahını sırtına almak suretiyle Maraşlı Antep'in de, Urfa'nın da ve Adana'nın da yolunu tutmuştur. Onun için Maraşlı hem gazidir, hem kahramandır, hem de şanlıdır." diye konuştu.

Kabakcı, 12 Şubat'taki her kurtuluş etkinliği ve madalya gününde, vatandaşların çocuklarıyla şehitliğe giderek burada yatanların ruhuna fatiha okuduğunu ve kurtuluş hikayesini hep diri tutmaya çalıştığını sözlerine ekledi.