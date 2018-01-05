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"Kahramanlık Kanımızda Var" bağış kampanyası

- Türk Kızılayı'nın, İzmir Adliyesi şehitleri polis memuru Fethi Sekin ile Musa Can anısına düzenlenen "Kahramanlık Kanımızda Var" kan bağışı kampanyası yoğun ilgi gördü

İZMİR (AA) - Türk Kızılayı tarafından İzmir Adliyesi şehitleri polis memuru Fethi Sekin ile Musa Can anısına "Kahramanlık Kanımızda Var" adlı kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Adliye Sarayı C Blok'ta kurulan kan bağış noktasına gelen vatandaşlar, kayıtlarını yaptırdıktan sonra kan vermek için sırada bekledi. Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı bağış kampanyasında kan vermek için bekleyenler uzun bir kuyruk oluşturdu.

Doktor Ersin Benli, bağış kampanyasına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl gerçekleşen menfur olaydan sonra kahramanlarımız anısına adliyede anlamlı bir kan bağışı kampanyası düzenlediklerini söyledi.

Kampanyanın adliye çalışanları arasında önemli ölçüde kabul gördüğünü ifade eden Benli, "Adliye çalışanlarımızın ilgisi çok büyük. Geçen yılki olayda yaşandığı gibi hepsinin kanında kahramanlık var. İlgileri için çok teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar 100 ünite civarında kan bağışı var. Herkes duyarlılık gösterdi. Bazı arkadaşlarımız kan vermeye gelirken gözleri dolu dolu geldi." dedi.

Kan verenlerden Turgut Karalay, vatan için kanını verdiğini, şehit polis memuru Fethi Sekin'in anısına Kızılaya destek olduğunu ifade etti.

Mustafa Dora ise vatandaşlık görevimi yerine getirdiğini belirterek "Fethi Sekin anısına yapılmış bir bağış kampanyası olması beni etkiledi. O bizim için canını feda etmiş, bizim kanımız nedir ki. Vatan için canımız feda." ifadesini kullandı.

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