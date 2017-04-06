Kahramanmaraş 3. Tekstil Makineleri Fuarı açıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 3. Tekstil Makineleri Fuarı, yerli ve yabancı 200 firmanın katılımıyla açıldı.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, fuarın büyüyen, değişen Türkiye'nin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın son 15 yılda önemli atılımlar yapan bir kent olduğunu belirten Güvenç, "Aldığım bilgiye göre fuarımız geçen yıla göre yüzde 20 fazla katılımla açılıyor. Bir başka önemli şey de şu; yabancı katılımcı sayımızda geçen yıla göre yüzde 100'e yakın bir artış var. 40 iken yabancı katılımcı bugün 80 civarında. İşte biz buyuz. Türkiye'ye kötü kader biçmeye çalışanlara karşı hükümetiyle, belediyeleriyle, iş adamlarıyla inatla, kararlılıkla büyümeye devam edeceğiz. İnşallah bu kutlu yolculuğumuzu durdurmaya iç ve dıştaki hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." diye konuştu.

Türkiye'nin genç bir nüfusu olduğunu hatırlatan Güvenç, "Önemli bir potansiyelimiz var. Hamdolsun yetişmiş insan kaynağımız var. Hepsinden önemlisi ülkenin, toplumun sorunlarını tespit eden, keşfeden, rasyonel çözümler üreten, birlikte çalışan kadrolarımız var." dedi.

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ise çok insanın ekmek yediği alanda üretim yapmanın, faaliyet göstermenin başlı başına bir kutsiyet olduğunu dile getirdi.

Kentte emeğe dayalı bir sanayinin olduğunu vurgulayan Özkan, özellikle stratejik bir öneme sahip olan pamuğun Anadolu'nun dört bir yanında yaygınlaştırılması, toprakların bu ürünle buluşturulmasında Kahramanmaraşlı çiftçilerin öncülük ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş'ın dünyanın önemli iplik üreten merkezlerinden biri haline geldiğini kaydeden Özkan, "İlimizin tarıma dayalı gelişmesini sanayiyle, bilgi teknolojileriyle buluşturarak, aynı zamanda en nitelikli makinelerin de burada kullanılması ilimizin ekonomisinin olmazsa olmazı haline gelmiştir." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da Kahramanmaraş'ın tarihten bu yana tekstil alanında iddialı bir şehir olduğunu belirtti.

Teknolojik üretimlerle Kahramanmaraş'ın adından bahsettirdiğini vurgulayan Erkoç, şöyle devam etti:

"Kahramanmaraş'ta yeni yatırımlar ve yerlere ihtiyaçlar var. Biz de Büyükşehir olarak Valilik ve Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak sanayi alanları yapmaktayız. 5 bin dönüm alanı yakın bir zamanda yatırıma hazır hale getireceğiz. Bu bağlamda çalışmalarımız devam etmekte. Kahramanmaraş hızla büyüyen sanayileşen bir şehir, Kahramanmaraş'ımız ihracatta da çok önemli başarılara imza atmakta. Yatırımla gerçekten kararlı bir şekilde devam etmekte. Türkiye'mizde hamdolsun bu yoğun saldırılara rağmen, terör örgütlerinin yoğun saldırıları ile istikrarsızlaştırma gayretlerine rağmen çok büyük yatırımlar yapılmakta. Biz sanayicimizin yanındayız. Birlik ve beraberlik içinde hem Kahramanmaraş'ımızın hem Türkiye'mizin gelişimine önemli katkılarda bulunacağız."

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun ise Türkiye'de, sanayileşmenin en önemli unsurunun tekstil sektörü olduğunu vurgulayarak, 25 milyar dolar ihracat ve 1 milyon istihdam ile tekstil sektörünün Türkiye ekonomisinin temeli konumunda bulunduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuar, 8 Nisan'a kadar açık kalacak.