Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "kentteki bir hastanede, yeni doğum yapmış bir kadının gözaltına alınması için kapısında polis memurunun bekletildiği" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "bazı sosyal paylaşım sitelerinde ve basın yayın organlarında, hastanede yeni doğum yapmış Ş.G'nin gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletilerek, hukuk dışı ve gayri insani uygulamaya tabi tutulduğuna" dair haber ve yorumlar yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:



"Kahramanmaraş Özel Hayat Hastanesine doğum yapmak üzere başvuran Ş.G'nin kimlik bilgilerinin hastane kayıtlarına girilmesine müteakip, şahıs hakkında aranma kaydı olduğu yönünde sistem uyarısı üzerine yapılan kolluk tespitinde, Ş.G. isimli bayan hakkında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016/7730 numaralı dosya üzerinden yürütülen soruşturma nedeniyle Mardin Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/3675 değişik iş sayılı kararı ile yakalama emri çıkartıldığı anlaşılmıştır.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına durumun bildirilmesine müteakiben ilgili kolluk birimlerine ismi geçen kişi hakkında, yeni doğum yapmış olması nedeniyle herhangi bir adli işlem yapılmaması talimatı verilmiş olup, mevcut yakalama kararı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün kaldırılmıştır. Açıklandığı üzere, Ş.G isimli bayanın, hastanede gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletildiği ve bu sebeple hukuk dışı ve gayri insani uygulama yapıldığına ilişkin haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."







