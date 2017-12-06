Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi spor Uluslararası İnovasyon Profesyonelleri Derneği Eski köye yeni adet getirin Mehmet Büyükekşi:
Yeni pazarlama müdürü
Pazarlamaya yeni müdür
Yeni otobüsler seferde
Yeni otobüsler seferde
Enflasyon hedefini açıkladı
Enflasyon hedefini açıkladı
Kış tedbirleri
Kış tedbirleri
Bilişimde yeni hedefler
İletişimde yeni hedefler

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı:

- "(Yeni doğum yapmış) Ş.G isimli bayanın hastanede gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletildiği ve bu sebeple hukuk dışı ve gayri insani uygulama yapıldığına ilişkin haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" - "İsmi geçen kişi hakkında, yeni doğum yapmış olması nedeniyle herhangi bir adli işlem yapılmaması talimatı verilmiş olup, mevcut yakalama kararı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün kaldırılmıştır"

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada "kentteki bir hastanede, yeni doğum yapmış bir kadının gözaltına alınması için kapısında polis memurunun bekletildiği" şeklindeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "bazı sosyal paylaşım sitelerinde ve basın yayın organlarında, hastanede yeni doğum yapmış Ş.G'nin gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletilerek, hukuk dışı ve gayri insani uygulamaya tabi tutulduğuna" dair haber ve yorumlar yer aldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Özel Hayat Hastanesine doğum yapmak üzere başvuran Ş.G'nin kimlik bilgilerinin hastane kayıtlarına girilmesine müteakip, şahıs hakkında aranma kaydı olduğu yönünde sistem uyarısı üzerine yapılan kolluk tespitinde, Ş.G. isimli bayan hakkında FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016/7730 numaralı dosya üzerinden yürütülen soruşturma nedeniyle Mardin Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/3675 değişik iş sayılı kararı ile yakalama emri çıkartıldığı anlaşılmıştır.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına durumun bildirilmesine müteakiben ilgili kolluk birimlerine ismi geçen kişi hakkında, yeni doğum yapmış olması nedeniyle herhangi bir adli işlem yapılmaması talimatı verilmiş olup, mevcut yakalama kararı Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün kaldırılmıştır. Açıklandığı üzere, Ş.G isimli bayanın, hastanede gözaltına alınması için kapısında polis memuru bekletildiği ve bu sebeple hukuk dışı ve gayri insani uygulama yapıldığına ilişkin haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DoğumFetöKahramanmaraş
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5