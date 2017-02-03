KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Sütçü İmam Üniversitesinin (KSÜ) iş birliği ile Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla "Uluslararası Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu" düzenlendi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki sempozyumun açılışında Mehteran Takımı gösteri sundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, buradaki konuşmasında, tarih boyunca birçok sancılı zamanlardan geçildiğini ve bu zamanlarda, milletin, kahramanların peşine düşerek büyük destanlar çıkardıklarını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde milletin dik duruşunu, 12 Şubat 1920'de Kahramanmaraş'ın işgalden kurtuluşuna benzeten Erkoç, şunları kaydetti:

"Nasıl 12 Şubat 1920'de bu aziz millet ve kahraman hemşehrilerimiz ayağa kalkmış ise 15 Temmuz'da da aynı şekilde bu kahraman şehrin aziz insanları bu alçak işgalcilere karşı, asker ve polis üniforması giymiş devletin içine sızmış bu teröristlere karşı da aynı duruşu göstermişlerdir. Bu asil ve yüce millet tarihten bu yana hiçbir zaman hürriyetsiz yaşamamıştır. Ay yıldızlı al bayrağının her zaman gönderlerde özgürce dalgalanması için tüm fedakarlıkları gözü kırpmadan tarihten bu yana yapmıştır. Evrensel değerlerin oluşumunda da bu asil milletin tarihten bu yana çok etkileri vardır. Dünyanın dört bir yanına gittiğimizde bunları da her zaman hissetmekteyiz. Türkiye'nin gurur duyduğu akademisyenler bugün burada. Bugün yeniden o günleri yad edeceğiz."

KSÜ Rektörü Durmuş Deveci da sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Üniversite olarak bu tür organizasyonları yapmaya devam edeceklerini belirten Deveci, "Üniversite olarak biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sağ olsun belediyemiz de bize destek oluyor. El birliğiyle bundan sonra daha güzel toplantılar, konferanslar ve hizmetler veremeye devam edeceğiz." dedi.

Romanya, İsrail ve Azerbaycan'dan 12 yabancı akademisyenin de katıldığı yarın sona erecek sempozyum kapsamında, 7 salonda 23 oturum gerçekleştirilecek.