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Kahramanmaraşlı öğrencilerden Kerim bebeğe destek

- Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriye'de Esed rejiminin saldırısında Doğu Guta'da annesi ile sol gözünü kaybeden Kerim bebek ile dayanışma amacıyla başlatılan sol gözünü kapatma kampanyasına katıldı

Kahramanmaraşlı öğrencilerden Kerim bebeğe destek

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da annesini ve tek gözünü kaybeden Kerim bebeğe tek gözlerini kapatarak destek verdi.

Doğu Guta'nın sembolü haline gelen Kerim bebekle dayanışmak amacıyla okul bahçesinde bir araya gelerek sol gözlerini kapatan öğrenci ve öğretmenler, ellerindeki Kerim bebeğin fotoğraflarını da alarak desteklerini gösterdi.

Okul Müdürü Muharrem Dilipak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerim bebek konusunda "sessiz çığlık" attıklarını belirtti.

"Biz de Kerim bebeğin sol gözünü yitirdiği gibi sol gözümüzü kapatıyoruz." diyen Dilipak, Doğu Guta'daki zulmün son bulmasını temenni ettiklerini söyledi.



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