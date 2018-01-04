Kahramanmaraşlının yardımı Arakanlı mazlumlara ulaştı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle "Arakan Kan Ağlamasın Kampanyası" kapsamında toplanan 700 bin lira değerindeki yardımlar, Bangladeş sınırında mülteci kamplarında bulunan Arakanlılara ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Daire Başkanı Hasan Balbaba, 5 kişilik heyetle yardımları Arakanlılara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Toplanan yardımların birçok konuda Arakanlılara destek olacağına dikkati çeken Balbaba, "Toplanan yardımlar ile Arakanlı kardeşlerimize gıda, giyim, 24 su kuyusu, 500 kişi kapasiteli 1 mescit, günlük 200 hastaya hizmet edecek bir sağlık ocağı, bir eğitim merkezi, 100 mesken, güneş paneli, 28 kurban gibi diğer yardımların dağıtımını yapmak üzere Arakanlı kardeşlerimizle buluştuk. Yapılan yardımlara bizatihi eşlik ettik. Masum, mazlum, yetim Arakanlı yavruların duasına talip olduk." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Başkanı Ahmet Asım Demirdöğen de mülteci durumunda bulunan 1 milyon 300 bin Arakanlının, gayri insani ve sıhhi şartlarda yaşadıklarını şahit olduklarını belirtti.

Çok zor şartlarda bir yaşamın sürdüğünü vurgulayan Demirdöğen, "Arakanlı kardeşlerimiz aynı zamanda açlık ile de mücadele ediyorlar, meşguliyetsiz, eğitimsiz umutsuzca bekleyiş içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Hayrat İnsani Yardım Koordinatörü Muhammed Ubeyd Köşker ise mülteci kamplarındaki insanların özellikle de Türkiye'den gelen yardımlarla hayata tutunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Türkiye'nin bu hususta da yalnız kaldığını görmenin ümmet adına çok üzücü bir durum olduğunu dile getiren Köşger, "Rabbim devletimize, devlet büyüklerimize özellikle de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a zeval vermesin. Durum içler acısı, imtihanımız çok zor." değerlendirmesinde bulundu.