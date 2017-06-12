Kahramanmaraş'ta amatör maçta olay

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 2. Amatör Lig B Grubu'nda yapılan Ekberoğluspor-Andırın Yeşildağspor maçında, bir taraftarın sahaya girmesi üzerine olay çıktı.
Batıpark Sahası'nda yapılan maç 2-2 devam ederken uzatma dakikalarında Andırın Yeşildağsporlu bir taraftarın sahaya girmesi nedeniyle gerginlik yaşandı.
Bazı futbolcular sahaya giren taraftarı darbetti. Taraftarın sahadan çıkarılmasının ardından bu kez iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı.
Yöneticilerin ve polisin müdahalesinin ardından hakem son düdüğü çaldı ve müsabaka 2-2 sona erdi.