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Kahramanmaraş'ta amatör maçta olay

- 2. Amatör Lig'deki Ekberoğluspor-Andırın Yeşildağspor maçında, bir taraftarın sahaya girmesinin ardından futbolcular arasında arbede yaşandı

Kahramanmaraş'ta amatör maçta olay


KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 2. Amatör Lig B Grubu'nda yapılan Ekberoğluspor-Andırın Yeşildağspor maçında, bir taraftarın sahaya girmesi üzerine olay çıktı.

Batıpark Sahası'nda yapılan maç 2-2 devam ederken uzatma dakikalarında Andırın Yeşildağsporlu bir taraftarın sahaya girmesi nedeniyle gerginlik yaşandı.

Bazı futbolcular sahaya giren taraftarı darbetti. Taraftarın sahadan çıkarılmasının ardından bu kez iki takım futbolcuları arasında arbede yaşandı.

Yöneticilerin ve polisin müdahalesinin ardından hakem son düdüğü çaldı ve müsabaka 2-2 sona erdi.

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